漫画家のやくみつるが「木村拓哉の毛髪」という“珍品”を披露し、番組MCの小島瑠璃子から直球質問を受けてタジタジになる場面があった。

【映像】「木村拓哉の毛髪」の実物

6月11日に放送された『資産、全部売ってみた #3』（ABEMA）で、自身の象徴ともいえる資産を査定し人生を見つめ直す「こじうり（誇示売り）」企画にやくみつるが登場した。毒舌コメンテーターとして世間に周知されているが、もう1つの顔が“珍品コレクター”。有名人のタバコの吸い殻や世界各国のトイレットペーパーなど、用途不明な珍品を収集している。

床から天井まで収集品がびっしりの自宅で取材を受けたやくは、「自分にしか集め得ないものを集めるのが私の使命」だと説明。また、「テレビ局に行けば手ぶらで帰ってこない。いろいろ頂戴できた」と明かし、かつてのコレクションとして「木村拓哉 ブローで落ちた毛髪 1996年6月13日」と書かれたケースを取り出した。

取材VTRに対し、スタジオMCの平成ノブシコブシ・吉村崇から「テレビ局入れちゃダメ」とツッコミを受けていたが、やくがスタジオに同アイテムを持ち込むと、さらに厳しいツッコミがとぶことになる。

毛髪が本人のものか問われたやくは「相当ちゃんと見てました。木村さんがご自身でブローされていて、“これ絶対落ちる”って」と当時の状況を説明。落ちた行き先もしっかりと見届け、「たぶん間違いないと思います」と自信を見せた。

すると小島が、「なかなかちょっとまずいことやってるな、みたいな気持ちってあるんですか？どうなんですか？」と、直球の質問をぶつける。これにやくは「真顔で聞かないで。問い詰めるみたいに聞かないで」とたじろぎつつ、「それは後ろめたさのほうが勝りますよ」と素直に告白。この回答に小島は「やっぱりそういう気持ちもあったんだ、よかった」と安堵していた。