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YouTubeチャンネル「次晴ホビーチャンネル」が「【レトロキッズコラボ】怪しい雑居ビルに潜むモデラーの聖地をテツオさんに案内してもらいました。」と題した動画を公開しました。動画では、荻原次晴が「チャンネルレトロキッズ」のパンクブーブー・佐藤哲夫の案内で、秋葉原にある模型製作スペース「秋葉原工作店」を訪問。ディープなプラモデルの世界や、初めてのエアブラシ塗装に感動する様子が収められています。



同チャンネル初のコラボ企画として登場した佐藤。元「吉本プラモデル部」の部長を務め、現在は若い世代にも模型の楽しさを広めようと活動する彼が紹介したのは、モデラー界隈で有名な「秋葉原工作店」。荻原は雑居ビルの入り口から「まず1人では来れない」と戸惑いを隠せません。しかし、佐藤は「これが居心地がいいんです」「みんなの作業の跡ですから」と笑顔で語り、家で塗装ができない人にとってのオアシスであると説明しました。



動画の中盤では、荻原が人生初のエアブラシ塗装に挑戦。「ネロブース」と呼ばれる強力な換気システムを備えた塗装ブースや、高級な工具の数々に触れ、実際にパーツへ色を吹き付けます。その滑らかな仕上がりに、荻原は「俺こんなキレイに塗れるの？」と驚きを隠せません。佐藤も「すごいのはエアブラシなのに、俺がうまくなったような気持ちを味わえる」と同意し、プラモデル製作ならではの喜びを熱弁しました。



最後は「めちゃくちゃ勉強になりました。ディープな世界ですね」と振り返った荻原。最初は建物の怪しさに圧倒されていたものの、店長の温かいサポートや充実した設備にすっかり魅了された様子でした。佐藤の模型愛と荻原の好奇心が交差し、終わってみればまさに「憩いの場」となる大満足のコラボ企画となったようです。