この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「時間が増えないのは無駄なことばっかりしてるから」塾講師が突きつける残酷な現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

塾講師ヒラ氏が自身のYouTubeチャンネルで「【チート動画】これを見た瞬間、“勉強をやめられなくなります”。」を公開した。動画では、勉強へのモチベーションを高めるための強烈なメッセージと実践的なマインドセットが次々と提示されている。



冒頭から「考えたら負け」という言葉で始まり、「はじめは何も考えずに動く」ことの重要性を説く。「動いて変わった人はいても、動かず変わった人はいない」と行動の価値を強調し、まずは難易度の低い勉強から徐々にステップアップしていく手法を提案している。そして、「本気でやった人だけ、"勉強の真の面白さ"に気づく」と語る。



また、勉強がうまくいかない時の考え方として「悪いのは『自分』ではなく『やり方』」と指摘。やるべきことを「増やさず、減らす。足し算ではなく、引き算」とし、「まず"何を捨てるか"決めてください」とアドバイスを送る。さらに、勉強はチェーンのようにつながっていると表現し、「1つだけやれば、次の1つができる」「ポテチ食べてダラダラしながらでも勉強する。やり続ける人が一番強い」と、泥臭く継続することの強さを力説する。



後半では「進化は『面倒くさい』の後にある」「結果で全員黙らせる。そのために今日勉強する」と熱を帯びた言葉で視聴者を鼓舞。「努力を見せず、現状を話さず、結果で示す。これが一番カッコいい」と美学を語りつつ、「アウトプットなき勉強に効果なし」と学習の質にも言及。「『やらなかった後悔』は時間とともに増大する」と警告し、将来楽をするために「今ラクしちゃダメです」と厳しい現実を突きつける。



一方で、脳が「未完」を終わらせたがる心理を逆手に取り、「あえて未完で勉強を終わらせる」という実践的なテクニックも紹介。「時間が増えないのは、無駄なことばっかりしてるから」と痛いところを突いた後、「勉強は、逃げも隠れもしません。勉強から逃げるのも自分、勉強に立ち向かうのも自分です」と自己責任を強調。最後は「正解は、『バカみたいに勉強すること』」と断言し、「では、狂ったように勉強してきてください」と、視聴者の行動を強力に後押しして締めくくっている。