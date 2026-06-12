2026年3月に刑期を終え、刑務所から出所していた元KAT-TUNの田中聖（こうき）の近影が、新たに明かされた。

「2023年12月に覚せい剤の使用と所持の疑いで逮捕され、懲役2年8月の実刑判決が確定した田中さんは、刑期を終え、出所後にTikTokアカウントを開設しました。ラップ動画を公開するなど、少しずつ活動を始めています。

また、3月11日には歌手で弟の田中彪（ひょうが）さんの公式YouTubeチャンネルに、5月末には田中さんと親しい人気インフルエンサー・カマたくさんのXに動画で登場し、元気そうな姿を見せていました。さらに6月10日、カマたくさんが新たに《出所祝いなので「しゃぶしゃぶ」と「あぶり明太子」》の一文を添えて、田中さんの近影をXに投稿したのです。そこには、しゃぶしゃぶを前に笑顔を見せる田中さんと、2人のツーショット写真がありました」（スポーツ紙記者）

カマたくのこのポストは、12日13時時点で970万回のインプレッションを記録。コメント欄には

《しゃぶとあぶりって汗 大丈夫か?》

《シャブ上がりでのしゃぶしゃぶとあぶり明太子はやばい》

など、田中の近影よりもカマたくの添えた「ギリギリ」すぎる一文に対するコメントが多く集まっている。

「カマたくさんは、新宿・歌舞伎町のバーの店員で、Xのフォロワーは130万人以上という人気インフルエンサーです。田中さんとは過去に何度もYouTubeやSNSで共演するなど、かなり親しい間柄なだけに、こうしたギリギリのネタを田中さんも許容しているのでしょう」（前出・スポーツ紙記者）

薬物関連に限らず、田中が逮捕されたのは一度ではない。

「2013年9月にジャニーズ事務所（当時）から専属契約を解除され、KAT-TUNを脱退してからの田中さんは、不祥事を連発しています。2017年5月、都内で大麻取締法違反の疑いで現行犯逮捕（後に不起訴処分）され、翌2022年2月には覚醒剤取締法違反容疑で2度めの逮捕となりました。さらにこの逮捕で起訴された3月17日、覚醒剤の所持と使用、医薬品医療機器法違反（指定薬物所持）の容疑で再逮捕され、これが3度めの逮捕になりました。

これらの件で、2022年6月20日に懲役1年8月、執行猶予3年の有罪判決が出ています。

そして、有罪判決から9日後の6月29日、千葉県内で覚醒剤所持の現行犯で4度めの逮捕となりました。この件で、7月20日に覚醒剤取締法違反（使用）容疑で再逮捕となったことで、再び公判がおこなわれることになりました。最終的にこちらは懲役1年、3度めの逮捕時の執行猶予が取り消され、そこでの懲役1年8月を加えた懲役2年8月の実刑判決が確定しました。2023年12月13日のことです。

これらとは別に、2022年11月、出演したライブの出演料未払いをめぐるトラブルで、知人女性から金銭を脅し取ろうとした脅迫罪容疑で逮捕されています（後に不起訴）。

今回、田中さん自身の発信ではないとはいえ、ギャグのような形で出所を報告したことを、不謹慎だと感じる人もいるかもしれません」（同前）

田中もすでに40歳。活動を本格的に再開させつつあるなか、ギリギリで生きるのはそろそろやめたほうがいいのでは、と思っているファンも多いはずだ。