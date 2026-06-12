敵地パイレーツ戦に「1番・指名打者」で先発…7回交代後に球団発表

【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間12日・ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、敵地パイレーツ戦に「1番・指名打者」で出場。2打数2安打2四球で、7回に第5打席が回ってきたタイミングで代打を送られて交代した。

相手先発ケラーと対戦した第1打席では四球。そして3回1死走者なしで迎えた第2打席では、フルカウントから投じられた低めのスイーパーを体勢を崩されながらも捉え、右中間スタンドへ突き刺す13号ソロを放った。

4回の第3打席では右前打。5回の第4打席では四球を選んだ。1点リードの7回1死一、二塁の場面で第5打席を迎えようとしていたが、ドジャースベンチは代打にエスピナルを送った。

大谷は前日の同戦に二刀流出場し、6回2/3を投げて4失点（自責3）。リリーフ陣が逆転されて勝ち負けは付かなかった。9回には意地の12号2ランをマーク。翌日も休養せずスタメンに名を連ねていた。（Full-Count編集部）