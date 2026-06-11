情報を「？」で隠して引っ張るテレビの演出はアリか、ナシか――。6月10日放送の『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）での過剰とも取れる演出が物議をかもしている。

「話題となったのは、北斗晶さんと佐々木健介さん夫妻の伊豆ロケです。

2人が訪れた『ホテル ヴィラージュ伊豆高原』は、全室オーシャンビューの客室や温泉、夕食ビュッフェを日帰りで満喫できる“0泊プラン”が話題。昼1時から夜10時まで最大9時間滞在できる人気プランだったのですが、その料金発表が異常なほど引き延ばされたのです」（芸能記者）

ホテル担当者が料金を説明する場面では肝心の金額にピー音が入り、北斗の「えっ安っ！思ったよりすごい安くない！？」というリアクションだけが放送された。

さらに画面左下には「？万？？？？円〜」と伏せ字が表示され、「皆さんもお値段を予想しながらご覧ください」というナレーションとともにロケVTRが続行。

CM明けにはここまでの内容を振り返ったうえで、再び料金説明の場面と、北斗による驚きリアクションをリプレイ。今度こそ発表かと思いきや、パチスロ風の数字演出で明かされたのは下2ケタの「00」だけだった。

「しかも引っ張りはそれだけではありませんでした。スタジオに場面が切り替わり、ホテルのビュッフェで無料提供されている食べ物を当てるクイズ企画がスタート。

ココリコ・田中直樹さんと俳優・胗俊太郎さんが解答者となり、残る7人の出演者がその食べ物から連想する漢字1文字を書いて見せるヒントに挑戦。

しかし正解にたどり着けず、今度はジェスチャーによるヒントまで出されるなど、本筋とは無関係な展開が続きました」（同前）

ちなみに正解は「離乳食」。視聴者が期待していた豪華メニューではなく、このコーナーだけで約5分を消費。その後もCMに入る前には繰り返し北斗の「安っ！」というリアクションが流れ、料金発表と見せかけて数字を小出しにする演出が繰り返された。

結局、正解の「1万3900円」が明かされたのはVTRが始まってから約40分後。宿泊プランとの差額は4800円だった。

この過剰な引っ張りにXでは、

《クイズとか要らんから はよ料金言ってくれ ウザすぎ》

《伊豆の日帰りの件、通販番組ほどの引っ張り》

《料金引っ張りすぎでストレス溜まる》

と不満が噴出した。

芸能プロ関係者はこう語る。

「ザッピング防止のため視聴者を引き留めたい“じらし演出”は理解できますが、最近はSNSで短時間に情報を得ることに慣れた人も多く、こうした過剰な引っ張り演出にストレスを感じる視聴者が増えている印象です。番組側の工夫とも言えるのかもしれませんが、あまりに過剰だとむしろ視聴者離れを引き起こしかねませんね」

今日もどこかの番組で「？」が乱舞しているのだろう――。