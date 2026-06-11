タレントのファーストサマーウイカが6月11日、Instagramを更新。俳優の松山ケンイチとのツーショット写真をアップした。

松山は大きなしゃもじを持っており、そこには「『時すでにおスシ!?』祝撮了 大江戸海弥 お疲れ様でした!」の文字が。6月9日に最終回が放送されたドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系）で、松山は鮨アカデミー講師の大江戸役、ウイカは生徒の柿木胡桃役で共演していた。松山はドラマの撮影終了直後、ウイカがパーソナリティを務めるラジオ番組『ファーストサマーウイカのとん・じん・ち!』（TBSラジオ）にゲスト出演するため駆けつけた、というわけだ。

6月5日に放送された『とん・じん・ち!』では、ドラマの裏話などが語られた。

鮨職人を演じるにあたり「去年から練習していました」という松山。当時は、主演していたNHKドラマ『テミスの不確かな法廷』の収録中だったが、その間にも握りの練習に通い、「法廷でも握りの練習をやってました。机の下で、バレないように」と明かすと、ウイカは爆笑。しかもスタッフの何人かには、それがバレていたという。

ドラマでは、鮨を握る手元がアップになるシーンも多かったが、「何カ所かは、親方の手」だったと、“吹き替え”もあったとも明かしている。

ラジオの視聴者からは、松山のSNSに関する質問も。松山のXのアカウントは、本当に本人がやっているのかという質問には、自分でやっていると回答。また、アカウント名についても言及した。

「松山さんはXのアカウント名を頻繁に変更することで有名です。2026年1月から放送されたTBS日曜劇場『リブート』に出演していたときは、『鈴木亮平改』『信頼と実績の鈴木亮平』『誰が見ても鈴木亮平』『帰ってきたシン・鈴木亮平』など、主演の鈴木亮平さんになりすまし“リブート”。その後、いったんは『松山ケンイチ（本物）』に戻りますが、そこからまた『鮨の松山ケンイチ』『【公式】火曜ドラマ鮨リブート毎週火曜よる10時放送』など、次々と変更しています。ウイカさんのラジオでは、『公式』とつけてしまったことで、6日間ほどアカウント名が戻らなくなってしまったと話していました。

Xのアカウント名は簡単に変更でき、変更回数にも制限はありませんが、『公式』とつけて変えられなくなったとは、著名人ならではのエピソードでしょう」（芸能担当記者）

松山のXアカウント名は、6月11日時点では「松山ケンイチ鮨」となっているが、また変更されるのではないだろうか。