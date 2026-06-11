嵐、ラストシングル「Five」MVでの“5人の立ち位置”が話題「いつも側にいるよってメッセージ？」「ロマンチック」ファンから感動の声
【モデルプレス＝2026/06/11】嵐が、5月31日に東京ドームにて行われたラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」最終公演をもって、約26年半の活動に幕を下ろした。SNS上では、ラストシングル「Five」のMVに再び注目が集まっている。
【写真】「考えた人すごい」嵐のラスト曲に隠された“感動メッセージ”
活動終了以降も各音楽チャートでこれまでの楽曲が次々とランクインしている嵐。そんな中でラストシングル「Five」には「星のない夜空なんて つまらないと君は言った」「けど僕らが歩いた 軌跡がいま 星座を紡いでゆく」という歌詞があり、MVの2分20秒頃には5人がバスの前で「W」を描くように二宮和也（前列右）、大野智（前列左）、相葉雅紀（中列右）、櫻井翔（中列左）、松本潤（後列左）の順で並んでいる。
このメンバーの並びはカシオペア座の形状と一致しており、それぞれの位置は二宮がカフ、大野がシェダル、相葉がツィー、櫻井がルクバー、松本がセギンとなる。なお、カシオペア座は1年中日本から観察することが可能だ。
ファンからは「いつも側にいるよってメッセージかな？」「ロマンチック」「考えた人すごい」「何で微妙にズレたジグザクなのかなと思ったら」「どこまでもメロい」「鳥肌立った」といった声がSNS上で上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】「考えた人すごい」嵐のラスト曲に隠された“感動メッセージ”
◆嵐「Five」のMVのメンバーの並びがカシオペア座と一致
活動終了以降も各音楽チャートでこれまでの楽曲が次々とランクインしている嵐。そんな中でラストシングル「Five」には「星のない夜空なんて つまらないと君は言った」「けど僕らが歩いた 軌跡がいま 星座を紡いでゆく」という歌詞があり、MVの2分20秒頃には5人がバスの前で「W」を描くように二宮和也（前列右）、大野智（前列左）、相葉雅紀（中列右）、櫻井翔（中列左）、松本潤（後列左）の順で並んでいる。
◆嵐の「Five」に隠された秘密に反響
ファンからは「いつも側にいるよってメッセージかな？」「ロマンチック」「考えた人すごい」「何で微妙にズレたジグザクなのかなと思ったら」「どこまでもメロい」「鳥肌立った」といった声がSNS上で上がっている。（modelpress編集部）
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