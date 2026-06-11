【てんや】てんやの上天丼弁当が160円引きになる「てんやWeek!!」を開催

てんやは、2026年6月11日から、一部グランドメニューと商品価格の改定を実施する。『いろどり天丼』を終売し、新たに『元祖てんやの天丼』や『てんやの特上天丼』などを販売する。また、『オールスター天丼』は税込830円から税込860円へ価格を改定する。

これに合わせ、2026年6月11日から、日ごろの感謝を込めた限定企画を実施する。

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店内で提供するすべての天丼･麺セット･天ぷら定食･単品の「みそ汁」を、香り豊かな「三重県産あおさ」を使用した「三重県産あおさのみそ汁」として提供する。全国の対象店舗にて約14万6,000食限定で提供する。

※店内限定商品。

※一部店舗では実施しない。

「てんやの上天丼弁当(通常価格 税込760円)」を持ち帰り限定で特別価格の税込600円で販売する「てんやWeek!!」を実施する。また、期間中に「税込50円引き券」を対象店でプレゼントする。

※「税込50円引き券」は、店舗により配布しない･利用できない店舗がある。配布数量は店舗により異なり、なくなり次第終了となる。