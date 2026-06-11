買う前に知っておきたい「セカンド冷凍庫」の選び方。需要急増中の今さら聞けない基礎知識
AIライター自動執筆記事
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YouTubeチャンネル「まさとパパの家電チャンネル」が、「理想の【セカンド冷凍庫】選び方とおすすめ3選」を公開した。需要が急増している「セカンド冷凍庫」の失敗しない選び方と、おすすめ機種を解説している。
動画ではまず、メインの冷蔵庫とは別に用意するセカンド冷凍庫の需要が増加している背景を説明。冷凍食品や宅配冷凍弁当、ふるさと納税の返礼品などによって、家庭で冷凍庫を利用する機会がますます増えていると語る。
選び方のポイントとして、「サイズと形」「冷却方式」「電気代」「その他の機能」の4つを提示した。特に冷却方式については、「直冷式はおすすめしません」と断言する。直冷式は庫内に霜が付きやすく、定期的な霜取り作業をしないとスペースが狭くなるため「とにかく面倒」だとして、自動で霜取りを行う「ファン式」を強く推奨している。
また、設置には本体サイズに加えて左右や上部、背面に放熱スペースが必要になる点や、年間で7,000円から10,000円程度の電気代がプラスでかかることなど、購入前に把握しておくべき実用的な注意点を分かりやすく整理した。
終盤では、おすすめのセカンド冷凍庫として、わずかな隙間に収まるアイリスオーヤマの「スキマックス IUSN-S6A 64L」、高い静音性を誇る三菱電機の「MF-U12K 121L」、省エネ設計が特徴のAQUA「AQF-SFA11R 105L」の3機種を紹介。生活スタイルや設置スペースに合った最適な1台を選ぶための、実用的な知識が詰まった解説となっている。
動画ではまず、メインの冷蔵庫とは別に用意するセカンド冷凍庫の需要が増加している背景を説明。冷凍食品や宅配冷凍弁当、ふるさと納税の返礼品などによって、家庭で冷凍庫を利用する機会がますます増えていると語る。
選び方のポイントとして、「サイズと形」「冷却方式」「電気代」「その他の機能」の4つを提示した。特に冷却方式については、「直冷式はおすすめしません」と断言する。直冷式は庫内に霜が付きやすく、定期的な霜取り作業をしないとスペースが狭くなるため「とにかく面倒」だとして、自動で霜取りを行う「ファン式」を強く推奨している。
また、設置には本体サイズに加えて左右や上部、背面に放熱スペースが必要になる点や、年間で7,000円から10,000円程度の電気代がプラスでかかることなど、購入前に把握しておくべき実用的な注意点を分かりやすく整理した。
終盤では、おすすめのセカンド冷凍庫として、わずかな隙間に収まるアイリスオーヤマの「スキマックス IUSN-S6A 64L」、高い静音性を誇る三菱電機の「MF-U12K 121L」、省エネ設計が特徴のAQUA「AQF-SFA11R 105L」の3機種を紹介。生活スタイルや設置スペースに合った最適な1台を選ぶための、実用的な知識が詰まった解説となっている。
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