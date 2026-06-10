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YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「東京ディズニーシー 2026.5.2の様子 Vol.3 | Today’s Tokyo DisneySea on May 2, 2026 : Part 3」を公開した。GW中の東京ディズニーシーを巡り、ショーの抽選結果や限定グルメ、夜のエンターテイメントまで、1日を通してパークを満喫する様子を届けている。



動画の序盤では、パーク内のアトラクションや飲食店の混雑状況をチェックしながら散策する。エントリー受付では「ダンス・ザ・グローブ！」に続き、「ドリームス・テイク・フライト」に初当選するという幸運に恵まれ、驚きの声を上げた。ハンガーステージでショーを鑑賞した後は、「ストーリーが難しい!!」と本音をこぼしながらも、久しぶりの鑑賞を楽しんだようだ。



夕食はメディテレーニアンハーバーにある「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」へ。「スパゲッティ、シーフードのカルボナーラソース（トリュフ風味）」を堪能し、「今までのザンビーニ・ブラザーズ・リストランテのパスタで1番好きかもしれません」と大絶賛。トリュフの豊かな香りとシーフードの旨みが口いっぱいに広がる味わいをレポートしている。



その後、ウォーターフロントパークで「ダンス・ザ・グローブ！」を鑑賞。夜にはリドアイルから花火「スカイ・フル・オブ・カラーズ」を見上げ、最後は25周年を祝う幻想的な環境演出「スパークリング・ジュビリー・ナイト」で締めくくった。「昼夜の気候が過ごしやすい!!」と、この時期ならではのパークの魅力も語っている。



ショーの鑑賞から絶品グルメの発見、そして美しい夜景まで、東京ディズニーシーの魅力がたっぷりと詰まった本動画。次回のパーク来園計画や、レストラン選びのヒントとしてチェックしてみてはいかがだろうか。