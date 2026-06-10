TBS『マツコの知らない世界』放送後に“異例の呼びかけ”「ご協力をお願いいたします」
TBS系バラエティー『マツコの知らない世界』（毎週火曜 後9：00）の公式Xが、9日に更新。同日放送内容に関連して“異例の呼びかけ”を行った。
【動画も】美味しそう！紹介された「地下街メシ」と異例の呼びかけ
同日放送されたのは「地下街メシの世界」。Xでは「ご視聴ありがとうございました。本日放送した「地下街メシの世界」でご紹介したお店の中には、お一人で切り盛りされているお店も多くございます。放送直後は混雑が予想されますので、ご来店の際はお時間に余裕をもってお越しください。皆さまのご理解と混雑緩和へのご協力をお願いいたします」と呼びかけた。
この投稿に「常連さんが離れたりしちゃうからね…」「時間に余裕をもって行きます！」などといった感想が寄せられている。
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同日放送されたのは「地下街メシの世界」。Xでは「ご視聴ありがとうございました。本日放送した「地下街メシの世界」でご紹介したお店の中には、お一人で切り盛りされているお店も多くございます。放送直後は混雑が予想されますので、ご来店の際はお時間に余裕をもってお越しください。皆さまのご理解と混雑緩和へのご協力をお願いいたします」と呼びかけた。
この投稿に「常連さんが離れたりしちゃうからね…」「時間に余裕をもって行きます！」などといった感想が寄せられている。