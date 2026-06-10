「ヨッシー渡してるとこ見てたんですけど、もうないですか？」



【写真】ゲットした、ヨッシーガチャとは……？

日々“ガチャ活”を楽しんでいる「気強めのウォンナさん」（以下、ウォンナさん）が、見知らぬ人に言われた突然の言葉。



その後の驚きの展開についてThreadsに投稿し話題に……詳しく聞きました。



ウォンナさんが日頃から仲良くしてくれている友人に、巷で大人気の「ヨッシーガチャ」を渡していたところ、その後30分くらい経ち一人になったタイミングで知らない女性からの言葉でした。



驚いたウォンナさんが「ないです」と答えると、すかさず女性はウォンナさんが持つエコバッグを指さし、「ここに入ってますよね？透けて見えてるんですけど」と言ったそう。



恐怖を感じたウォンナさんは「友達の分だから無理です」と答えて、その場を急いで後にしたそうです。



この「ヨッシーガチャ」（スーパーマリオ めじるしアクセサリー 〜ヨッシーコレクション〜 1回300円）は、「めじるしアクセサリー」として傘の持ち手や文房具などにつけられるカニカン付きのチャーム。



全10種で、通常のカプセルがタマゴ型になっており、その可愛さから世代を問わず注目を集めています。発売日からSNS上では話題となり、現在は公式からも「ご好評につき、今後追加生産を行って参ります」と発表されているほどの人気アイテムです。



「エコバッグも透けてないやつにしないとだめか…」と途方に暮れたというウォンナさんにお話を聞きました。



ガチャ人気で、モラルのない方が……

――人気の「ヨッシーガチャ」はどのようにリサーチを？



公式からの発表があり発売日は分かっていたので、よく行くガチャのお店の新作の出る時間帯を狙って行きました。



――たくさんの方が並んでいましたか？



3店舗で回したのですが、1・2店舗目は開店2時間前から並び始めてすごい行列でした。3店舗目はガチャの穴場スポットで回せたので10人程でした。



――みなさん狙っていたのですね。エコバッグにはほかのガチャも？



お友達にお譲りする分のヨッシーと、その日に回した他のガチャも入っておりました。



――声をかけてきたのはどんな女性だったのでしょうか？



40代半ばくらいの女性です。お断りした時は少し粘られましたが、お譲りできないことをハッキリ伝えると、「回した場所（お店）、日にち、時間、どれくらい並んだか、何人くらいいたか」などの尋問にあいました。



――そこまで詳細に聞かれるとは…。



毎日ガチャ活をしている人は、それぞれの店舗の入荷の曜日や時間を探っているので正直、簡単には教えたくないです。日本人はマナーがいいと思っていましたが、モラルのない方が多くてショックです 。



――他に「これはちょっとひどい」と思われた経験などは？



1人で何十回も回して買い占め、ママ友をたくさん呼んで分ける。順番抜かしなど大人のびっくりするような行為を目にします。順番抜かしに似ていますが、途中合流も多くなりました。



ママ友同士のグループLINEがあるみたいで、人気ガチャが出るとなると1人が並んで別のママ友たちを呼び、ママ友数人＋子ども達が前に7〜8人増えたりすることがよくあります。



あとは、同じ子どもを利用して何回も回したり。私がよく行く店舗では子どもの分も回せるのでママ友同士で来て、大人1人が回す時に子ども3人分もまとめて回し、もう1人の大人が回す時も同じ子ども3人分を回しています。店員さんもそこまで見ていないのか注意されていなくてモヤモヤします。



――投稿にみなさんも怖さを感じていたようです。



「令和のカツアゲ」とコメントされている方がいて、その言葉がピッタリだと思いました！ガチャブームで争奪戦ですが、みんなで楽しくガチャできる日がきたらいいなと思っています。



◇ ◇



今回の投稿に、

「怖いですね…そもそも初対面の人に余ってるの渡してくれるのが当たり前と思わないで欲しいですよね」

「30分も待っていたなんて怖すぎる。警備員呼びたい」

「警備やお店の方に通報（報告）しないと！ある意味、ストーカーですよ」

「私も白色のトートバッグが透けていたようで同じこと言われました。欲しいのは分かりますが怖すぎてドン引きです」

「そもそもヨッシーあげたのも知り合いの人だからなのに、初対面のあなたにあげるわけないじゃん…ですね」

「聞くだけならまだしも、エコバッグの中身まで…個人情報の厳しいこの時代になんてがめつさ」

「ガチャも人気なものに巡り会えないのはわかりますが、人としてちゃんとしてほしいです」

と、女性の行為に批判の声が寄せられています。



子どもだけでなく大人も夢中になるガチャガチャ界隈。非常識な行動を率先して行っているのは大人の方が目立つ印象です。人気の台だと、店舗側から「一人3回まで」などの回数制限が設けられている場合もあり、トラブル防止のためにもモラルやマナーある行動が必要かと。回したいみなさんがお目当てが出るドキドキを体感しながら気持ち良く楽しめたらいいですよね。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・太田 真弓）