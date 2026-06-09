6月5日、タレントの辻希美が自身のYouTubeチャンネルで『【20年の絆とは！？】夫婦で夕飯食べてたら止まらない妻のマシンガントーク炸裂で相性最悪！？【冷やし中華・冷やしラーメン】』と題した動画を公開。その中で視聴者から寄せられたコメントについて語った内容が波紋を広げている。

「辻さんは2025年に誕生した第5子・夢空ちゃんの育児についてたびたび動画で発信しています。『夜なかなか寝てくれない』と悩みを打ち明ける場面も少なくないため、視聴者からは数多くの経験談やアドバイスが寄せられていたそうです」（芸能ジャーナリスト）

しかし今回の動画では、そのコメントについて「反抗していい？」と切り出した。特に多かったという《18時以降に昼寝をさせるから夜眠れないのではないか》という指摘に対し、「一概にこれがいいっていうのはない」「18時以降ってことだけじゃない」などと持論を述べた。

「辻さんのファンには子育て世代の女性が多くいます。辻さん自身が寝不足や育児の悩みを発信していたこともあり、少しでも力になりたいという思いから経験談やアドバイスを書き込んだ人も少なくなかったのでしょう。ただ、今回の発言は受け取り方によっては“せっかく助言したのに否定された”と感じる人もいたようです」（同前）

SNS上では、

《反抗って辻ちゃんが寝ないって相談したからみんなが原因を考えてくれたのでは…》

《最初から相談なんかしないでよ》

《その言い方は無いんじゃないかな、、》

など、違和感を覚えたという声が見受けられた。一方で、育児に正解はなく、家庭ごとに状況が異なることから辻の考えに理解を示す声もある。

「子どもの睡眠については専門家の間でもさまざまな見解がありますし、同じ月齢でも個人差が大きいものです。視聴者が善意でアドバイスを送ったとしても、その通りにいかないケースは珍しくありません。辻さんもコメントへの感謝は口にしていましたが、率直な気持ちを表現した結果、一部の視聴者には強い言葉として伝わってしまったのでしょう。動画内では夫の杉浦太陽さんも『5回目の赤ちゃん見てきても難しいは難しいよ』とフォローする場面がありました」（同前）

今回の発言は、視聴者との距離が近い辻だからこそ大きな反響を呼び、賛否を巻き起こしたと言えそうだ。