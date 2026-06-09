俳優の浜辺美波が、6月8日、Instagramを更新した。

《最近は、高尾山登ったり、ご飯食べたり、ジローに嫌がられたりしてます》

と、近況を報告した。アップされた写真は、高尾山で人気のこんにゃく田楽や、顔はめパネル、丸メガネをかけてお茶をすする姿、そして愛猫ジローとのツーショットなどが写っている。

「浜辺さんがInstagramを更新するのは、5月11日以来、4週間ぶりです。浜辺さんの友人で声優の鬼頭明里さんも同じ日にInstagramで《大好きなお友達》と高尾山に登ったと報告していますから、おそらく一緒に登山を楽しんだのでしょう。

ジローは、浜辺さんの金沢の実家で飼われている猫なので、金沢にも帰省していたのでしょう」（芸能記者）

浜辺は続けて、

《ジローはふんわり抱っこしていたら、このあと引っかかれながら逃げられました 高尾山はキノコ汁も染みました》

とつづっている。充実したオフを過ごしたようだ。そんな浜辺に、Xでは近ごろ、こんな声が出ている。

《豊臣兄弟の浜辺美波さんの出番がないので過去のDVDばかり見ています》

《里帆さんも美波さんも出ない「豊臣兄弟！」とか山本由伸と宮城がいない今のオリックス先発投手陣並みのつまんないキャスティングだろ》

と、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で、浜辺や吉岡里帆の出演シーンが少ないことを嘆く声だ。

『豊臣兄弟！』は、6月7日に第22話「播磨大誤算」が放送された。播磨を掌握したかに見えた羽柴秀吉（池松壮亮）だが、服属したはずの国衆たちが次々に反旗を翻してピンチに。

そんななか、秀吉は転倒して頭を打ち、記憶をなくしてしまう――という話が展開。浜辺演じる秀吉の妻・寧々や、吉岡が演じている小一郎（仲野太賀）の妻・慶の出番はなかった。

「寧々は、4月5日放送の第13話から4月26日放送の第16話まで、4週連続で出演シーンがありませんでした。

慶は、3月29日放送の第12話で初登場したものの、出演する場面が少ない回が続きました。しかし、5月16日放送の第19話で過去が明らかになり、ついに小一郎と心を通わせるという、大フューチャーの回となりました。

ドラマの主役は秀吉ではなく弟の小一郎なので、今後はさらに慶（吉岡）の出演する比重が大きくなるかもしれません。『豊臣兄弟！』は、戦国ものながら豊臣家の絆を描くファミリー劇ですから、もう少し寧々（浜辺）の出番があってもいいかもしれませんね」（同前）

次週の第23話「さらば半兵衛」では、寧々が預かる人質の子をめぐる話が展開するので、寧々の出番も多そうだ。