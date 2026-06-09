【キャシャーン 18金 ミニフィギュア】 2026年11月18日頃より順次発送予定 予約期間：6月9日～7月24日 価格：99,000円 限定数：100体

タツノコプロのアニメーション作品「新造人間キャシャーン」の主人公・キャシャーンの18金ミニフィギュアが、2026年11月18日頃にユートレジャーより発売される。価格は99,000円。予約受付期間は6月9日から7月24日まで。

本商品は、「新造人間キャシャーン」の主人公「キャシャーン」のゴールド製（K18）ミニフィギュア。約1.6cmというサイズながら、特徴的なヘルメットやボディのフォルム、金属で表現した際の美しさのバランスにこだわり抜き、「キャシャーン」の魅力を緻密に表現されている。専用ディスプレイケースでそのまま飾ることができる。

なお、100体の数量限定となっており、シリアルナンバー入り証明書が付属する。

【取扱店舗】

□ユートレジャーオンラインショップ

□ユートレジャーコンセプトストア池袋、心斎橋

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