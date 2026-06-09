この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「物をよく考えていない一番のしるし」世代で人を区別するのはおかしい

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「世代論について」を公開した。世間で頻繁に用いられる「Z世代」などといった言葉で人を区別する風潮に対して、「そんな雑な話ない」と強い違和感を表明し、その背景にある社会のあり方について鋭く切り込んでいる。



動画の冒頭で茂木氏は、世代を基準にして人を語ることへの疑問を提示した。自身を例に挙げ、生きた時代が全く異なるアインシュタインやラッセルといった歴史上の偉人たちに強く共感していると説明。さらに、若い世代である大空幸星氏の名前も挙げ、「色んな違いはあるけどスピリットは共感する」と語り、人と人との共感や理解において、世代という枠組みは本質的に関係がないと持論を展開した。



さらに茂木氏は、世代を主語にして物事を語ろうとする姿勢について、「その人が物をよく考えていない一番のしるし」と厳しく批判した。物事を深く考察することなく、口先だけで安易な世代論を語るような言説が、インターネット空間やテレビ番組において「あたかもアクセプタブルな、受容されるいいものとして流通してること本当に可笑しい」と述べ、メディアの現状に対する強い不満を露わにした。



動画の終盤では、こうした雑な議論がまかり通る社会構造こそが、国全体の停滞につながっているのではないかという見解を示した。最後には「もう少し細かく物事を見ていく必要がある、論理的に物事を見ていく必要がある」と視聴者に語りかけ、表面的なカテゴリーにとらわれず、本質的で論理的な思考を持つことの重要性を訴えて動画を締めくくった。