「まだまだお嫁にいかないで」卓球界のレジェンドが“レアな姿”公開で反響「いつ見ても自然に可愛い」

石川佳純さんがテレビ出演時のエプロン姿を公開した(C)産経新聞社

卓球の元日本代表で、五輪で3大会連続メダルを獲得している石川佳純さんが、公式インスタグラムで珍しいエプロン姿を公開して、注目を浴びた。

【写真】「野菜持ってるだけで…」石川佳純のエプロン姿をチェック

石川は6月7日に放送された日本テレビ「ザ！鉄腕！DASH！！」に出演し「100人食堂というコーナーで兵庫県宍粟市千種町にお邪魔しました！」と綴り、エプロンを着用し大根を持って笑顔を見せている写真を公開した。

この投稿には「野菜持ってるだけでこんな可愛いなんて流石です」「いつ見ても自然に可愛い」「佳純ちゃんかわいい」「バンダナがかわいい」「自然体で本当に素敵です」「まだまだお嫁にいかないで」と、卓球界のレジェンドによるレアな姿に、続々と反響が寄せられた。

［文／構成：ココカラネクスト編集部］