5月29日に放送された『情報ライブ ミヤネ屋』（日本テレビ系）で、千葉県香取郡東庄（とうのしょう）町で田植えを終えたばかりの水田が突如として干上がる異常事態が特集された。その原因は猛暑や渇水ではなく、排水機場からの銅線ケーブル盗難だった。本来なら水が張られているはずの田んぼには大きなひび割れが入り、農家たちは不安を募らせている。

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『トクリュウ』による金属窃盗が深刻な問題に

「問題が起きたのは、利根川の水を周辺農地へ供給する『東今泉揚排水機場』です。4月下旬、施設内の銅製送電ケーブルや真鍮（しんちゅう）製バルブが大量に盗まれ、ポンプが停止。農業用水を送ることができなくなったといいます。

番組では、現地農家が《水がないと根が傷んでしまう。このまま乾けば収穫量が大きく落ちる》と訴えていました。近年の異常気象や資材高騰だけでも苦しいなか、まさか窃盗被害によってコメ作りそのものが脅かされるとは誰も想像していなかったでしょう」（全国紙記者）

ようやく“令和の米騒動”が落ち着きを見せはじめたものの、コメ価格は依然として高いままだ。政府は増産を後押しし、農家も生産拡大への期待を寄せていた。そんな矢先に起きた今回の事件は一地域の問題にとどまらないと、前出の記者は続ける。

「農家がコメを作ろうとしても、インフラが破壊されてしまえば生産できません。これは農家だけでなく消費者にも影響する問題です。近年は、SNSで実行役を募集する匿名・流動型犯罪グループ『トクリュウ』による金属窃盗が深刻な問題となっています。太陽光発電施設や工事現場、資材置き場などで被害が相次いでおり、背景には世界的な銅価格の高騰があるとされます。警察庁の統計でも、金属盗難の認知件数は高水準で推移していますね」

「ほとんどテロ」怒りや不安の声

今回、被害を受けた東庄町周辺では、同じ時期に別の排水機場でも金属窃盗が発生。さらに隣接する香取市でも今年2月に同様の被害が確認されている。

「千葉県警のウェブサイトでは、県内で金属類の盗難事件が多発しているとして《金属類の盗難被害を防止するため、防犯対策を確実に実施しましょう。また、不審者や不審車両を見掛けた場合は、すぐに警察に通報してください》と呼びかけ、警戒を強めていますが、広大な農地や排水施設を24時間監視することは容易ではありません。太陽光発電施設に続き、いまや農業インフラまで標的となりはじめたことで、被害は単なる窃盗事件の域を超えつつあります。食料生産を支える設備が狙われれば、その影響は最終的に消費者にも及ぶでしょう」（前出・全国紙記者）

こうした事態に放送後、ネット上では怒りや不安の声が相次いだ。

「トクリュウと呼ばれる組織的犯罪グループによる犯行による『金属窃盗』は後を絶ちません。農家の水田にも影響が出てくる状況をみて、本当に許せない思いになります」

「窃盗の利益より被害額の方が桁外れに大きい、ほとんどテロ。広範な人々を苦しめるためにやってるようなものだ」

「こんな事があれば、またコストが上がってお米が高くなってしまいそう」

食料安全保障の重要性が叫ばれるなか、農業を支えるインフラまで標的になれば、被害を受けるのは農家だけではない。私たちの食卓にも確実に影響が及ぶだろう。田んぼに水を送るための設備が狙われ、お米を作りたくても作れない――。そんな異常事態が現実に起きていることに、多くの人が危機感を募らせている。