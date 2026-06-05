6/6(土)夜6時30分～ずん・飯尾＆くっきー！の「ハンコ旅」第5弾！ゲストは高橋成美！！

テレ東では6月6日(土)夜6時30分から「飯尾くっきー！のハンコください！あなたの名字で旅してます」を放送します。

実は”マブダチ” プライベートでも大の仲良しの飯尾和樹（ずん）とくっきー！（野性爆弾）。この度そんな 2 人の初冠番組の第５弾が決定しました！

旅のルールは、道ゆく人にハンコ（印鑑）をいただき資金を集めて旅すること。出会った人の名字によって【名字ランキング

の順位×1 円】で資金をゲット！稼いだお金で交通費や食費など旅の資金をすべて賄います。どんな旅になるのかは、出会う人次第のガチンコふれあい旅です。

第５弾となる今回は関東が誇る人気観光地の小田原からスタートし、ゴールの箱根芦ノ湖にある高級旅館に宿泊することを目指します。3 人が宿泊するために必要な資金はなんと1２ 万円！果たして一行は珍しい名字の方に出会い、高級旅館に宿泊することができるのか！！

今回のゲストは 高橋成美

旅は序盤から絶好調！！

しかし高橋成美の合流後、思わぬ方向に…

1日目、開始早々おじさん２人はたまたま通りがかった学生の紹介で番組史上初となる、学校への潜入に成功します！潜入してみると学校は珍名字の宝庫！珍名字を連続して引き当てて財布は潤いまくり！２人は地元名物や話題のスイーツを爆食＆スタッフにもおすそ分けをするなど大盤振る舞い。理想の小田原旅を満喫します。

2日目からはゲストとして高橋成美が合流！高橋は持ち前の語学力を用いて外国人旅行客とおじさん２人の会話を通訳するなど活躍し、3人での旅は順調な滑り出しに！1日目に得た潤沢な資金を手に、食べて食べて食べまくり！このまま3人は好き放題の箱根旅を満喫するはずが...ある出来事をきっかけに事態は急変！？３人は一気に窮地に追い込まれます。波乱万丈の果て、目と鼻の先に迫った高級旅館を前にして最大の試練が待ち受ける...衝撃のラストをお見逃しなく！

≪出演者コメント≫

■飯尾和樹（ずん）

今回も本当にアグレッシブな2日間でした。出会った名字のほとんどが初めて聞いた名字で、予想外の順位も多かったので、名字って奥深いな～と改めて思いました。特に印象的だったのは、ある名字の方がハンコを押す瞬間。３人全員が「えっ！？」ってなった衝撃のシーンがありました。あと、たまたま地元の学校がテスト期間だったみたいで下校ラッシュの学生に大勢出会ったけど、80%以上男子生徒にしか記念写真をお願いされない、我々の芸風が出てましたね。これがミセスだったら全然違うんでしょうね。

ゲストは高橋成美さんが来てくれて、なんだかグローバルになりましたね。箱根のバスでルーマニアとイングランドの兄弟に出会ってたくさん話して、英語喋れるっていいなって思った。彼らの生き方もすごく良かったですね。

今回もびっくりする出会いがたくさんあったので、３人のアドベンチャー楽しんでください！

■くっきー！（野性爆弾）

相も変わらず、極上の旅でした。1日目は飯尾兄さんとただただ楽しいだけのロケで調子も良くて、ノンストレスな旅でした。2日目は高橋成美さんが来たけど“オリンピッカー”とロケをするのは初めてで、個人的にドキドキしました。日本を背負っていた人ですから、粗相がないように丁寧に丁寧に。高橋さんが歩くたびにその下に足を入れるくらいの、足の裏をも汚させないという気持ちでロケさせていただきました。

成美ちゃんめちゃめちゃキューティーで素敵な人でした。自分の子供が生まれた時、溺愛しすぎて歯を立てずに丸呑みしたい、体に取り込みたいっていう気持ちになったんですけど、全く同じ感覚になった。取り込みたかったです。

見どころは、今回も桁違いにすごい名字も出てますし、穏やかな旅でありつつもちょっと飯尾さんと揉めたこともありましたし、あとまあ「大どんでん返し」ですかね。もう、きゃないきゃない見るっきゃない！

■高橋成美

名字にこんなに興味を持ったのは人生初めてで、とっても楽しかったです。

飯尾さんくっきー！さんとは相性抜群でした！２人の危なっかしさが安心するというか、心強かったです。これまでフィギュアスケートで色々なペアを見てきましたが、飯尾さんとくっきー！さんはコンビじゃないのにすごい信頼関係だなと思いました。印象的だったのは２人のケンカ。口喧嘩になるところが、ああ仲が良すぎて本当に心許してるんだなと思って、実はちょっとあのケンカの中に入ってみたいと思ったりしました。

旅で特に印象的だったのは、バスの中で世界中を旅してるバックパッカーの方とたくさんお話しできたことです。くっきー！さんも言ってたけど、人生観が変わったというか、忘れられない出会いになりました。その人が「世界は広い、人生は短い」って言っていてそれまでのバックグラウンドも踏まえて聞くと、確かにこんなに世界は広いのに人生は短いなって私も思って、本当に世界中回ってみないと人生損しちゃう気がしてきました。世の中に見ていないものがあるまま人生が終わるのはもったいないなって。今回も、名字にフォーカスして旅してみたら、箱根って今まで何度も来たことあったけど、全然違う箱根が見えた。そういう楽しみをこれからもっともっと探してみたいと思いました。

番組の見どころはやっぱり、旅がうまくいくのかどうか？うまくいってる時に人は調子に乗りがちです。調子に乗って良くなる時も悪くなる時もあるけど、今回の私たちはどうだったのでしょうか？というところをぜひ見てほしいです！

≪スタッフコメント≫

■番組プロデューサー・大森柚希（テレビ東京 制作局）

おかげさまで第5弾になりましたが、まだまだ聞いたことない名字の方にたくさん出会う旅になりました。様々な出会いのおかげで３人は順調に資金を稼いでいましたが、箱根や小田原は観光地で誘惑も多い町。好き放題できる資金を手にした３人がどんな旅をするのか？そして無事にゴールできるのか？ギリギリで大どんでん返しも！？波瀾万丈な様子を最後まで見守っていただけたら嬉しいです。いつもふざけまくりの飯尾さんくっきー！さんコンビと、どんな時もまっすぐ突き進む高橋成美さんの絶妙なかけ合いも見どころです！ぜひゆるーい気持ちでご覧ください！

©テレビ東京

©テレビ東京

©テレビ東京

©テレビ東京

©テレビ東京

≪番組概要≫

【タイトル】 「飯尾くっきー！のハンコください！あなたの名字で旅してます」

【放送日時】 2026年6月6 日（土）18:30～20:55

【放送局】 テレビ東京、テレビせとうち ほか

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信!リアルタイム配信は TVer で。



★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer:https://tver.jp/series/srcbl2ckk0

▶テレ東 HP(ネットもテレ東):https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶Lemino:https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信

▶U-NEXT:https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

【出演者】 飯尾和樹（ずん）、くっきー！（野性爆弾）

【ゲスト】 高橋成美

【公式X】 @hanko_kudasai https://x.com/hanko_kudasai

【コピーライト】 Ⓒテレビ東京



