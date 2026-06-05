6月4日、「女性自身」が俳優の今井翼の“気になる姿”が目撃されていると報道した。

「5月7日に放送された『THE突破ファイル』（日本テレビ系）の2時間スペシャルに刑事役として出演した際、今井さんが“疲労困憊”状態で現場入り。辛そうな様子から急遽別撮りにし、スタッフが抱えたiPadにセリフを表示して見せながら進行したようです。周囲は、今井さんが無理をしているのではないかと心配していると報じました」（芸能担当記者）

今井は2014年にはめまいや耳鳴りを起こす疾患「メニエール病」の経験があり、何度か芸能活動を休止している。2024年の活動再開からは精力的に仕事をこなし、昨年で芸能活動30周年を迎えた。今年5月には6年ぶりとなるディナーショーを開催。会場にはアイドルユニット「タッキー＆翼」の盟友、滝沢秀明からメッセージも届けられ、今井はステージで男泣きしたことが話題となった。

「アイドル時代から責任感が強い性格で知られ、体調不良や骨折でもツアーをやり切るなど無理をしがちだという今井さん。お酒好きでもあり、5月のディナーショーでは滝沢さんから《健康診断に行って下さいね〜。お酒飲み過ぎは注意ですよ〜》と釘をさされていました。記事でも無理をしているのではないかと心配されていたのですが……」（同前）

6月4日の16時に今井は自身のInstagramを更新。ジムでトレーニング中の画像をアップし《今年も気づけば6月。今月もしっかり鍛えます！》と元気をアピールした。

「記事に対するアンサーというわけではないでしょうが、しっかり体力づくりをしていることをポスト。ファンからは《もう半年以上トレーニング続けていて翼が若くてカッコ良くて そして元気なのが何よりも嬉しい》《ジムも頑張ってるー！》など安心した声が寄せられました」（同前）

多い時は週5でジムに通っているという今井。自らの体と対話をしながら、新たなステージを突き進んでほしいところだ。