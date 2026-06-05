松本尚デジタル大臣が5日、閣議後会見でマイナアプリのデザイン変更を発表した。ただ、そのデザインについて「こっちでもいいんじゃないかという気がします」と思わずこぼす場面があった。

【映像】松本大臣「こっちでもいいんじゃないか」本音を漏らす瞬間

松本大臣は冒頭、「今年の夏ごろにリリースを予定しているマイナアプリのアイコンを変えるという話をしたい。多くの国民の皆さんが利用されているマイナポータルのアプリのアイコンです。もう一つはデジタル認証アプリの機能を統合して新しく”マイナアプリ”という名前で提供したいと思います」と話した。

そのアプリのアイコンのデザインについて、現在のマイナポータルアプリのアイコンにはシロウサギの妖精・マイナちゃんが使われているが、それをピンク色をベースとしたマイナカードと同じようなデザインにする方針という。すでにアプリをインストールしている場合はデザインも自動更新されるという説明もした。

ただ、「急に変わるとみんな困る」「なんのことやらわからなくなって削除されても困る」という理由から、「期間限定でだいたい年内くらいまで」はマイナカードに、マイナちゃんもあしらわれたデザインにするとした。

その際にパネルでマイナちゃんがあしらわれたデザインを紹介しながら「こっちでもいいんじゃないかという気がしますが、とりあえずこれに期間限定で変えて、最終的にはこちら（マイナカードと同じデザインのもの）に変わるということです」と話した。

変更の理由として、「実際のカードのピンク色と桜が入っているデザインとあまり変えたくない、統一性をもたせたい」という。

マイナちゃんについては、「引き続き広報担当として頑張ってもらいますので、マイナちゃんは消えてしまうわけではございません」とも述べた。（ABEMA NEWS）