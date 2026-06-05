Amazon（アマゾン）は、電子書籍リーダー「Kindle Scribe（キンドル・スクライブ）」シリーズ新モデルを2026年6月10日に発売する。

書き心地のなめらかさと薄型軽量化、高速化を実現

「Kindle Scribe」シリーズ史上初のカラーディスプレーを搭載し、カラー表示および書き込みが可能な「Kindle Scribe Colorsoft」が登場するほか、シリーズ全モデルでよりなめらかな書き心地と、薄型軽量化、高速化を実現したという。

また、ユーザーインターフェースの刷新を図り、新規テンプレートやクラウド連携機能の実装など使い勝手も高めた。

いずれも、光の反射を抑えた目にやさしい紙のような読み心地のほか、明るさの自動調整、色調調節ライト、ノート機能、プレミアムペンを従来から引き続き搭載する。

「Kindle Scribe Colorsoft」は、11型の反射防止ディスプレーを搭載し、カラー表示とカラーでの書き込みが可能。カラーフィルターと窒化物LEDを採用したライトガイドにより、ディテールを損なわずに色彩表現を強化している。

新しいテクスチャ成形ガラスを採用し、ペンが画面上を滑る際の摩擦感を改善。紙のように適度な抵抗感があり、自然な書き心地を実現した。

「Google Drive」「Microsoft OneDrive」両クラウドサービスに対応し、文書をインポートしてメモを追加できる。作成したノートを「Microsoft OneNote」にエクスポート可能だ。

カラーはグラファイト、フィグ（64GBモデルのみ）。

価格は、32GBモデルが10万6980円（以下全て税込）、64GBモデルが11万5980円。

このほか同時発売の「Kindle Scribe」は、32GBモデルが8万9980円、64GBモデルが9万8980円。「Kindle Scribe フロントライト非搭載モデル」（16GB）は7万2980円。