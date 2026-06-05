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YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【変わった間取り】1Kの常識を覆す新感覚な集合住宅を内見！」を紹介した。動画では、東京都大田区にある木製ルーバーに覆われた個性的な賃貸物件を紹介。単なる1Kにとどまらない、3層構造の立体的な空間設計と圧倒的な収納力が明らかになっている。



静かな住宅街の公園に隣接する同物件。外観はプライバシー保護と防犯を兼ね備えた木製ルーバーで覆われており、玄関前には読書も楽しめる専用のアルコーブが設けられている。



室内は約32平米の1Kだが、玄関を入るとすぐ目の前に階段が現れるという規格外の造り。約4帖のキッチンスペースには2口ガスコンロを備え、上部の収納棚にはカップラーメンがずらりと並べられている。水回りは階段下のスペースを無駄なく活用し、バス・トイレ別を実現した。



階段を上がった約7帖の居室は、重厚感のあるダークブラウンの床が特徴。特に目を引くのは壁一面に設置された超ロングハンガーパイプで、ゆっくり不動産さんも「群を抜いた長さ」と驚愕し、「Tシャツなら100枚くらいかけられそう」と圧倒的な収納力を絶賛した。



さらに上階へと階段が続き、開放感のあるロフトが姿を現す。コンセントを備えたしっかりとした広さがあり、書斎やワークスペースとしても活用可能だ。同物件はペットの飼育が可能であり、この立体的な間取りが猫や犬にとっても刺激的で過ごしやすい空間になると語っている。



ゆっくり不動産さんは、1Kでありながら3層構造を持つこの物件を「1Kの常識を覆す新感覚な間取り」と高く評価。一般的な画一的物件にはない「これぞギャップ萌え」の魅力を力説し、自ら個性的な物件を発掘する楽しさを視聴者に提案して締めくくった。