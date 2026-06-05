フジテレビは、同社屋にて7月25日から8月23日まで開催する新たなリアルイベント「お台場ファンライジング～楽しくアガる！真夏のエンタメ最前線～」にて、「ちいかわ おばけの森」を展開することを発表した。あわせてメインビジュアルが公開された。

本イベントでは、おばけになったちいかわたちが登場する「ちいかわ おばけの森」や巨大なちいかわをシンボルとした「ちいかわ神社」が登場。ちいかわ神社では、「水みくじで運試し」や「スーパージャンボヨーヨーつり」に挑戦できる。（別途有料）さらに、7月24日公開の「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」のフォトスポットが設置されるほか、ここでしか入手できない来場者特典も配布される。

公開されたメインビジュアルでは、おばけになったちいかわたちが描かれている。フジテレビ22階と1階フジテレビモールの物販ブース「ちいかわお台場商店」では、本イベントのイラストを使用したマスコットやお菓子、ステーショナリーなど、限定アイテムが登場する。

そのほか、「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」の商品やフジテレビ限定のちいかわ商品もラインナップ。さらに、22階店舗限定のノベルティの配布も予定されている。

グッズの詳細や販売方法は後日発表される。

※22階店舗は入店に1DAYパスポートが必要です。1階店舗は入店に1DAYパスポートは不要ですが、一部事前予約が必要です。

「お台場ファンライジング～楽しくアガる！真夏のエンタメ最前線～」イベント概要

開催期間：7月25日～8月23日

開催場所：フジテレビ本社屋（〒137-0088 東京都港区台場2-4-8）ほか

【チケット料金】

1DAYパスポート料金： 【当日料金】一般：2,800円 小・中学生：2,500円

【前売料金】一般：2,500円 小・中学生：2,200円

※未就学児は無料

※入場可能エリアフジテレビ本社屋（25F 球体展望室はちたま・24F・22F）

【チケット前売】

販売期間：6月6日10時～7月24日23時59分

ローソンチケット、アソビュー！

※詳細は公式サイトをご確認ください。

主催：フジテレビジョン

後援： FNS フジネットワーク各社

(C)ナガノ / ちいかわ製作委員会