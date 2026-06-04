STU48の元メンバーで、タレント・モデルの森香穂(29)が4日、自身のX(旧ツイッター)を更新。自身に対して寄せられたネット上の心ない声に対して、率直な思いを記した。



【画像】ネット上で話題になった森の結婚＆妊娠報告動画

森に関しては、自身29歳の誕生日である今月1日に結婚を発表。さらに「新しい命を授かり、現在お腹の中で大切に育んでいます」と妊娠も同時に報告していた。投稿にはハリーウィンストンの指輪と夫とともに撮影したウエディングフォトを添え、さらには妊娠検査キットが陽性になっていることを動画で伝えた。



ただ、この結婚&妊娠報告のコメント欄には多くの心ない声も寄せられた。発表翌日の2日には「普通エコー写真載せるだろって言ってるそこの君へ 何故体内の写真を赤の他人のあなた達に見せないといけないのですか？あなた達には棒(検査キット)で充分です！」と記していた。



さらに4日には結婚報告を引用する形で「ちなみにデキ婚言われてますがデキ婚では無いです」とネット上の憶測を否定。「誕生日の日に報告を一気に終わらせたかったのでこのようにしたまで」と同時に報告した理由についても説明した。最後には「あとデキ婚の何が悪いのかな？私にはわからないです」とネット上の声に対して疑問を呈していた。



森は2017年にSTU48のメンバーとしてデビュー。19年12月に同グループを卒業後、芸能事務所「ゼロイチファミリア」に所属。21年からアイドルグループ「#よーよーよー」で再デビューしたが、翌22年6月からはアイドル活動を休止している。アイドル活動以外にも格闘技「RIZIN」のラウンドガールやグラビアなど幅広く活動している。



（よろず～ニュース編集部）