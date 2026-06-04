「悪質過ぎます」オープン前のラーメン店に誹謗中傷レビュー「お店が気の毒すぎる…」「訴えてたら勝てる」
「悪質過ぎます」オープン前のラーメン店に誹謗中傷レビュー「お店が気の毒すぎる…」「訴えてたら勝てる」
6月5日にリニューアルオープン予定の北海道札幌市のラーメン店「ラーメン・餃子 ハナウタ」の公式X（旧Twitter）アカウントは6月4日、投稿を更新。悪質な内容のレビューに苦言を呈し、賛同の声が寄せられています。
【画像】オープン前のラーメン店に誹謗中傷レビュー
「まだ営業していない店にめちゃくちゃな事を言わないでください」同アカウントは「まだ営業していない店にめちゃくちゃな事を言わないでください 削除お願いします」とつづり、1枚のスクリーンショット画像を投稿。オープン前の期間にもかかわらず、Googleマップに誹謗（ひぼう）中傷的な内容のレビューが寄せられたようです。「ラーメンにゴミが入ってたり、虫がいたりと、死骸がテーブルに落ちていたりととても不快でした」「定員の態度も悪くとても酷い店です」などと書かれています。
X上では「悪質過ぎます」「お店が気の毒すぎる…」「信じられないの一言に尽きる……」「完全に威力業務妨害」「訴えてたら勝てるレベル」「開示請求して賠償請求訴訟したほうが良いかと」「同業者じゃないの？」といった声が寄せられました。
「負けないで！！」「心待ちにしてます！」の声もまた「オープン直前に誹謗中傷です。みんなでオープンに向けて頑張ってます」とも投稿。「ありえん！最高のラーメン屋さんです」「負けないで！！」「オープン心待ちにしてます！」など、数多くの応援の声が寄せられています。無事にオープンできるといいですね。(文:堀井 ユウ)
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