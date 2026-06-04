小島瑠璃子「すっごく怒ってる」 “スマホ盗聴疑惑”に不満爆発
タレントの小島瑠璃子（32）が、2日放送のABEMA『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』に出演。日常生活で感じている“スマホ盗聴疑惑”への不満を打ち明けた。
【写真】番組では2歳の息子との2ショットも公開した小島瑠璃子
同番組は、登録者数累計390万人超を誇る都市伝説系YouTuber・NaokimanがMCを務めるトーク番組。この日は「すでに人間を超えた!? AIの脅威 恐怖の未来年表SP」と題し、AIが人類を超える未来や仕事の変化、不老不死の可能性などについて議論を繰り広げた。
番組には見取り図・盛山晋太郎、Toi Toi Toiの星野ティナ、小島らが出演。AIをテーマにしたトークの中で、小島は「日常で、どうしても解せないことがある」と切り出した。
小島は「検索した内容に関連する広告が表示されるのはわかる」と前置きしながら、「でも、Siriもオフにしているのに、会話した内容が広告で出てくるのはなんなんですか？」と疑問を投げかけた。
さらに「率直に言って、すっごく怒ってる」と本音を吐露。会話した内容に関連する広告が表示される現象に、以前から強い違和感を抱いていたことを明かした。
これに対し、国際ジャーナリストの山田敏弘氏は、スマートフォン以外の端末との情報同期や、別の機器で音声機能が有効になっている可能性を指摘。小島は「パソコンはあるかも…」と納得した様子を見せた。
また、Naokimanも「キリがないですよね」と共感。AIやテクノロジーの進化がもたらす利便性と不安について、出演者たちが率直な意見を交わし、スタジオは大きな盛り上がりを見せていた。
【写真】番組では2歳の息子との2ショットも公開した小島瑠璃子
同番組は、登録者数累計390万人超を誇る都市伝説系YouTuber・NaokimanがMCを務めるトーク番組。この日は「すでに人間を超えた!? AIの脅威 恐怖の未来年表SP」と題し、AIが人類を超える未来や仕事の変化、不老不死の可能性などについて議論を繰り広げた。
小島は「検索した内容に関連する広告が表示されるのはわかる」と前置きしながら、「でも、Siriもオフにしているのに、会話した内容が広告で出てくるのはなんなんですか？」と疑問を投げかけた。
さらに「率直に言って、すっごく怒ってる」と本音を吐露。会話した内容に関連する広告が表示される現象に、以前から強い違和感を抱いていたことを明かした。
これに対し、国際ジャーナリストの山田敏弘氏は、スマートフォン以外の端末との情報同期や、別の機器で音声機能が有効になっている可能性を指摘。小島は「パソコンはあるかも…」と納得した様子を見せた。
また、Naokimanも「キリがないですよね」と共感。AIやテクノロジーの進化がもたらす利便性と不安について、出演者たちが率直な意見を交わし、スタジオは大きな盛り上がりを見せていた。