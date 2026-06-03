¥¹¥º¥¡Ö¡È¿··¿¡É4¿Í¾è¤ê·Ú¥ï¥´¥ó¡×º£Ç¯È¯Çä!? ¡Ö¼¡´ü·¿¥ï¥´¥óR¡×¤âÁÛÄê¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥È¥Ü¥Ç¥£¡×¡ß»Â¿·¡Ö¥³¤Î»ú¥é¥¤¥È¡×ºÎÍÑ¡ª 25Ç¯¸ø³«¤Î¡ÖVision e-Sky¡×¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ë´üÂÔ
Ì¤Íè¤Î·Ú¾èÍÑBEV¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¡ÖVision e-Sky¡Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¥¤¡¼¥¹¥«¥¤¡Ë¡×
¡¡2025Ç¯10·î¤Ë³«ºÅ¤Î¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ç¡¢¥¹¥º¥¤Ï·Ú¾èÍÑBEV¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼EV¡§ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¡ÖVision e-Sky¡Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¥¤¡¼¥¹¥«¥¤¡Ë¡×¤òÀ¤³¦½é¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ó¥¸¥ç¥ó¥¤¡¼¥¹¥«¥¤¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¸þ¤±ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤È¤·¤Æ¥¹¥º¥¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬2026Ç¯ÅÙ¤Ë¤âÈ¯Çä¤Î¥¹¥º¥¡Ö¡È4¿Í¾è¤ê¡É·Ú¥ï¥´¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤½¤Î¸å¡¢»ÔÈÎ¥â¥Ç¥ë¤ÎÅÐ¾ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡À¤³¦Åª¤ËÅÅÆ°²½¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¤Ç¡¢º£¤â¤Ê¤ªÆüËÜ¤Ç¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬Â¿¤¯¤Î¼ûÍ×¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¹¤¤Ï©ÃÏ¤Ç¤â¼è¤ê²ó¤·¤ä¤¹¤¯¡¢À¸³è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÆ»Ï©»ö¾ð¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç¡¢·ç¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò¤È¤ê¤Þ¤¯´Ä¶¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¿·¤¿¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖVision e-Sky¡Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¥¤¡¼¥¹¥«¥¤¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ó¥¸¥ç¥ó¥¤¡¼¥¹¥«¥¤¤Ï·Ú¼«Æ°¼Öµ¬³Ê¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¶¹¤¤Æ»Ï©¤äÃó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤âÅ¬±þ¤·¤ä¤¹¤¤µ¬³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Î¼è¤ê²ó¤·¤ÎÎÉ¤µ¤È¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ú¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤òÄ¹Ç¯¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥º¥¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¡¢º£²ó¤ÎEV¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö½é¤Ï¡Ö·Ú¾èÍÑBEV¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¡×¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö2026Ç¯ÅÙÆâ¤ÎÎÌ»º²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¡¢¤Þ¤¿¡ÖÁ´Ä¹3395mm¡ßÁ´Éý1475mm¡ßÁ´¹â1625mm¡×¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¹ÒÂ³µ÷Î¥270km°Ê¾å¡×¤È¤¤¤¦¾ÜºÙ¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¡¢¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë»ÔÈÎ¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡³°´Ñ¤Ï¥³¤Î»ú·¿¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥é¥ó¥×¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Ãæ±û¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥È¤¬°õ¾ÝÅª¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ô¥¯¥»¥ëÅÀÅô¼°¤Î¥é¥¤¥È¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥°¥ê¥ë¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥³¥¹¥È¤äË¡µ¬Í×·ï¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï»ÔÈÎ¼Ö¤ËÅëºÜ¤¹¤ë¤Î¤Ï¸·¤·¤½¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï»ÔÈÎ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¾¯¡¹ÊÑ¹¹¤·¤¿¤â¤Î¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥Ñ¡¼²¼Éô¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¾åÉô¤Ë¤ÏÃ±´ã¥«¥á¥é¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¡¢¥¹¥º¥ºÇ¿·¤Î¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥»¥ó¥µ¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¥µ¥Ý¡¼¥È2¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Àè¿Êµ¡Ç½¤ÏÈ´¤«¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡½ÐÅ¸»þ¤Ë¤ÏÁ°¸å¤È¤â¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¥É¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÂ¦¤Ë¤¢¤ë¹ÝÈÄ¤Î·Á¾õ¤¬¥É¥¢¥Ñ¥Í¥ë¤ä³Æ¥Ô¥é¡¼¤â´Þ¤á¤Æ¸½¼ÂÅª¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ»ÔÈÎ²½¤µ¤ì¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÁÇºà¤ÎºÎÍÑ¤ä¡¢»ëÇ§À¤ÎÎÉ¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥Í¹½À®¤Ê¤É¡¢¼ÂÍÑÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿Â¤¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆâÁõ¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¡¼¤ä¥Ñ¡¼¥×¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÀ¤ë¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¹âµé´¶¤È¥Ý¥Ã¥×¤µ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÇØ¤â¤¿¤ì¤¬¾å²¼¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤¿Á°¸å¥·¡¼¥È¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¤Èµ¡Ç½ÌÌ¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐÅ¸¼¨ÍÑ¤ÎÀß·×¤È¸«¤ë¤Ù¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Á¤é¤â°ìÈÌÅª¤Ê¥·¡¼¥È¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤¦¤¨¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò¡ØÀ¸³è¤ÎÂ¡Ù¤È¤·¤Æ°¦ÍÑ¤¹¤ë¿Í¤ÎËèÆü¤Ë´ó¤êÅº¤¦EV¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¥¹¥º¥¡£
¡¡·Ú¾èÍÑBEV¤È¤¤¤¨¤Ð¤¹¤Ç¤Ë¥Û¥ó¥À¡ÖN-ONE e¡§¡×¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ269Ëü9400±ß¤«¤é¡Ë¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¥¤¡¼¥¹¥«¥¤¤âÆ±Åù¤«¡¢¤½¤ì°Ê²¼¤Î²Á³Ê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Á´¹â1625mm¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ËÁ°¸å¥¹¥¤¥ó¥°¥É¥¢¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ï¡¢¥¹¥º¥¤òÂåÉ½¤¹¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¡Ö¥ï¥´¥óR¡×¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½¹Ô¤Î6ÂåÌÜ¥ï¥´¥óR¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï2017Ç¯¡£¥ï¥´¥ó£Ò¤Ë¤â¡¢¤½¤í¤½¤íÂç¤¤Ê¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤»þ´ü¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ó¥¸¥ç¥ó¥¤¡¼¥¹¥«¥¤¤¬¡¢BEVÀìÍÑ¥â¥Ç¥ë¤Î¿··¿¥ï¥´¥ó£Ò¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤·¤¯¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¼Ö¼ï¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ÏÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¥¤¡¼¥¹¥«¥¤¤¬¥¹¥º¥¤Î¼¡À¤Âå·Ú¾èÍÑ¼Ö¤È¤·¤ÆËÜµ¤¤ÎÀß·×¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¸å¤Î¾ÜºÙ¤ÊÈ¯É½¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£