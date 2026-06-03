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https://commandline.microsoft.com/project-solara-build-2026/
Project Solara: A new vision for agent-first computing - YouTube
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