¡Ö°à½Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤¿¤«¤Þ¤Ä¤Ê¤Ê¡¢Æ±»Ö¼Ò¹ñºÝ¹â¹»¤Ø¤Î¡ÖÀ¯¼£ÅªÃæÎ©°ãÈ¿¡×Ç§Äê¤á¤°¤êÁÊ¤¨¤âÈãÈ½¤ÎÀ¼
¼Ò²ñµ¯¶È²È¤Î¤¿¤«¤Þ¤Ä¤Ê¤Ê¤¬¡¢1Æü¤ËX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¸¦½¤Î¹¹ÔÃæ¤À¤Ã¤¿Æ±»Ö¼Ò¹ñºÝ¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ÊÕÌî¸Å²¥Üー¥ÈÅ¾Ê¤»ö¸Î¤ò¤á¤°¤ê¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤¬Æ±¹»¤ò¡ÖÀ¯¼£ÅªÃæÎ©°ãÈ¿¡×¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¶µ°é¤¬¡Ö°à½Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡×µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤«¤Þ¤Ä¤ÏX¤Ç¡ÖÀ¯¼£ÅªÃæÎ©À¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖËÜÆü¡¢¼ç¸¢¼Ô¶µ°é¤ÎÀìÌç²È¤ÎÊý¡¢¸½¾ì¤ÎÀèÀ¸¡¢¼ç¸¢¼Ô¶µ°é¤ò¹Ô¤¦¼ã¼Ô¤é¤È°ì½ï¤ËÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ë¤Æµ¼Ô²ñ¸«¤òÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¼«¿È¤Ï¼ç¸¢¼Ô¶µ°é¤ò10Ç¯°Ê¾å¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Öº£²óµ¼Ô²ñ¸«¤ò´ë²è¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½¾ì¤¬°à½Ì¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤¤Ã¤ÈÇ³¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï³Ð¸ç¤Î¾å¤Ç¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¶µ°é¤ä¶ñÂÎÅª¤ÊÀ¯¼£»ö¾Ý¤¬³Ø¹»¤Çí´í°¤µ¤ì¡¢¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÂçÌäÂê¤À¤È»×¤¤¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ò¼çºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤¿¤«¤Þ¤Ä¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤«¤é¤Ï¤¹¤Ç¤Ë°à½Ì¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¤¼¤ÒÊ¸²Ê¾Ê¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥ìー¥¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤âÆ§¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¼ç¸¢¼Ô¶µ°é¤ä¶ñÂÎÅªÀ¯¼£»ö¾Ý¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ê¬ÃÇ¤¬¿Ê¤ß¡¢ÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤ä¥Í¥Ã¥È¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Î¾ðÊó¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¹ç°Õ·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢¤É¤ÎÀ¯ÅÞ¡¦À¯¼£²È¤âº¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢°à½Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÄó¸À¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤ÎÀèÀ¸¤äÀ¸ÅÌ¤ÎÊý¡¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢À¯¼£²È¤äÊ¸²Ê¾Ê¤ÎÊý¤È¤âÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ç¸¢¼Ô¶µ°é¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼ñ»Ý¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ëº£²ó¤ÎÆ±»Ö¼Ò¤Î¤³¤È¤Ï°Û¾ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¤È¡×¡Öº£²ó²¿¤â²þÄû¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë²¿¤ò¤½¤ó¤ÊÁû¤¤¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖÌ¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¤êÊÐ¤Ã¤¿¼çÄ¥¤ò¶µ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤Ê¤é¼ç¸¢¼Ô¶µ°é¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Î¤ÏÍ×¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¿ÏÂ¶µ°é¤Ë¤è¤êÀ¸ÅÌ¤ÎÌ¿¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Î»ö¸Î¡£°äÂ²¤¬note¤ÇÈáÄË¤Ê»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤¿¤«¤Þ¤Ä¤Î¼çÄ¥¤Ë¤ÏÈãÈ½¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£