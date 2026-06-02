美容家の君島十和子が5月30日、Instagramを更新し、還暦を迎えたことを報告。真っ赤なワンピース姿に「世界で1番美しい還暦女性です」「30代くらいにしか見えない」など、驚きの声が寄せられている。

【映像】還暦を迎えた君島十和子の真っ赤なワンピース姿（複数カット）

これまでもプライベートについて発信してきた君島。ジョギングに励む様子や栄養を意識した手料理、「この年齢でこれほど美しいのは本当にすごい」「本当に桃のようなお肌」など話題になったすっぴん姿も披露してきた。

真っ赤なワンピース姿に驚きの声

今回の投稿では、60歳の誕生日を迎えたことを報告し、真っ赤なワンピース姿を公開。「アラ還トワコはおかげさまで『還暦トワコ』に！節目の誕生日に自分で選んだ深紅のワンピース。数年前からこの1着に憧れて、4月に伊勢丹新宿店でオーダーしました。60代、もっともっと自由に自分らしく、軽やかに発信していきます」と意気込みもつづっている。

君島の投稿にファンからは「還暦なんてとても信じられません」「こんな綺麗な60歳、他にいないです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）