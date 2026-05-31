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台風6号の沖縄への接近を受け、那覇空港は6月1日は終日閉館することを発表しました。

利用客と関係者の安全確保を最優先とするためということで、2日の運用に関しては、今後の気象情報や航空機の運航状況を踏まえて安全を最優先に総合的に判断するとしています。