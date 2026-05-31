NISAÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Î¼¡¤Î°ì¼ê¡¡AI¡¦È¾Æ³ÂÎÅê»ñ¤ËÃíÌÜ
¡¡2024Ç¯¤Î¿·NISAÀ©ÅÙ¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÌó2Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢ÀÑÎ©Åê»ñÏÈ¤Ç¥ª¥ë¥«¥ó¡ÊÁ´À¤³¦³ô¼°¡Ë¤äS&P500¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÁª¤ÖÅê»ñ²È¤¬Áý¤¨¤¿¡£¤À¤¬º£¡¢¡Ö¼¡¤Î°ì¼ê¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢À®Ä¹Åê»ñÏÈ¤ò³èÍÑ¤·¤¿AI¡¦È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤Ø¤ÎÅê»ñ¤À¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡ÛAI´ØÏ¢³ô¤Ï¡Ö½¸Ãæ¡×¤«¡ÖÊ¬»¶¡×¤«¡¡¿·NISA½é¿´¼Ô¤¬´Ù¤ë3¤Ä¤Î¸í²ò
¡¡¤Ê¤¼º£¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ë¡£
¢£È¾Æ³ÂÎ¤Ï¡Ö¸½Âå¼Ò²ñ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤Ç¤¢¤ë¡¡È¾Æ³ÂÎ¤Ï¡¢AI¡¦¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¡¦EV¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¦¼«Æ°±¿Å¾¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Îº¬´´¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤À¡£ÆÃ¤ËAI¤ÎµÞÂ®¤ÊÉáµÚ¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¸þ¤±¤Î¼ûÍ×¤Ï³ÈÂç¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡Ö¹ñºö¡×¤È¤¤¤¦ÄÉ¤¤É÷¤À¡£ÊÆ¹ñ¡¦Ãæ¹ñ¡¦ÆüËÜ¡¦²¤½£¤Ê¤É³Æ¹ñ¤¬È¾Æ³ÂÎ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¶¯²½¤ò¹ñ²ÈÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤âÃæÄ¹´üÅª¤Ê¼ûÍ×¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¢£NISA¤Î¡ÖÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¡×¤ÇÈó²ÝÀÇ¥á¥ê¥Ã¥È¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡¡À®Ä¹À¤Î¹â¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤ØÅê»ñ¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢NISA¤ÎÈó²ÝÀÇ¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÀäÂç¤À¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð100Ëü±ß¤òÅê»ñ¤·¤Æ150Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÄÌ¾ï¤Î²ÝÀÇ¸ýºÂ¤Ç¤ÏÍø±×50Ëü±ß¤ËÌó20%¤ÎÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ê¼ê¼è¤ê¤ÏÌó40Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¡£°ìÊý¡¢NISA¸ýºÂ¤Ê¤é¤ÐÍø±×50Ëü±ß¤¬Á´³ÛÈó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ê¡¢ÀÇÉéÃ´¤Îº¹¤ÏÌó10Ëü±ß¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
¡¡NISA¤ÎÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¡ÊÇ¯´Ö240Ëü±ß¡¦À¸³¶1,200Ëü±ß¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¸ÄÊÌ³ô¤«¤éETF¡¦Åê»ñ¿®Â÷¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£AI¡¦È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤äETF¤âÂ¿¤¯ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¯³Û¤«¤éÊ¬»¶Åê»ñ¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¢£¸ÄÊÌ³ô vs Åê»ñ¿®Â÷¡¦ETF¡¢½é¿´¼Ô¤Ï¤É¤Á¤é¤òÁª¤Ö¤Ù¤¤«¡¡AI¡¦È¾Æ³ÂÎ¤Ø¤ÎÅê»ñÊýË¡¤ÏÂç¤¤¯2¤Ä¤¢¤ë¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤äTSMC¤Ê¤É¤Î¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤ËÄ¾ÀÜÅê»ñ¤¹¤ëÊýË¡¤È¡¢Ê£¿ô¤Î´ØÏ¢´ë¶È¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Åê»ñ¿®Â÷¡¦ETF¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÊýË¡¤À¡£
¡¡Åê»ñ½é¿´¼Ô¤Ë¤ÏÅê»ñ¿®Â÷¡¦ETF¤Î³èÍÑ¤ò¿ä¾©¤·¤¿¤¤¡£1¼Ò¤Î¶ÈÀÓ°²½¤¬Ä¾ÀÜÂ»¼º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¸ÄÊÌ³ô¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡ÖÌîÂ¼À¤³¦¶È¼ïÊÌÅê»ñ¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÀ¤³¦È¾Æ³ÂÎ³ôÅê»ñ¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢¼ÂÀÓ¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤âÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿Â¿¤¯¤Î¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢100±ß¤«¤éÅê»ñ¿®Â÷¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¡¢¡Ö¤¤¤¤Ê¤êÂç¶â¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤ÏÉÝ¤¤¡×¤È¤¤¤¦½é¿´¼Ô¤Ç¤â»Ï¤á¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥ê¥¹¥¯¤âÄ¾»ë¤¹¤ë¡½¡½¥Æ¡¼¥ÞÅê»ñ¤ÎÃí°ÕÅÀ¡¡AI¡¦È¾Æ³ÂÎ¥Æ¡¼¥Þ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¡¢¥ê¥¹¥¯¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÆÃÄê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë½¸ÃæÅê»ñ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»Ô¶·¤ÎÊÑ²½¤äµ¬À©¶¯²½¡¢ÊÆÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤Ê¤É¤¬Ä¾·â¤·¤ä¤¹¤¤Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¿®Â÷Êó½·¡Ê±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¡Ë¤¬¡¢¥ª¥ë¥«¥ó¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¹â¤á¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ï¡Ö¥³¥¢¤È¤Ê¤ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç°ÂÄêÅª¤ÊÀÑÎ©¤òÂ³¤±¤Ä¤Ä¡¢À®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Î°ìÉô¤ò¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤¬½é¿´¼Ô¤Ë¤Ï¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢£¤Þ¤È¤á¡¡AI¡¦È¾Æ³ÂÎÊ¬Ìî¤Ï¡¢¹ñºö¥ì¥Ù¥ë¤Î¼ûÍ×³ÈÂç¤È¤¤¤¦¶¯ÎÏ¤ÊÄÉ¤¤É÷¤ò¼õ¤±¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÅê»ñ¥Æ¡¼¥Þ¤À¡£NISA¤ÎÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢Íø±×¤¬½Ð¤¿ºÝ¤ÎÀÇÉéÃ´¥¼¥í¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤âµý¼õ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀÑÎ©Åê»ñ¤Ï»Ï¤á¤¿¤±¤ì¤É¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢AI¡¦È¾Æ³ÂÎ¥Æ¡¼¥Þ¤Ø¤ÎÊ¬»¶Åê»ñ¤ÏÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢½¸ÃæÅê»ñ¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯¤È±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤ÏÉ¬¤º³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤Ë¹ç¤Ã¤¿±¿ÍÑ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£