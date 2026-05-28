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社労士が解説「非正規は安く使える」は大きな勘違い。これからの時代の正しい雇用戦略

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YouTubeチャンネル「わがまま社労士の人財革命チャンネル」が、「【爆増の真実】非正規雇用の増加は「安く使いたい」からではない。2026年以降の正しい人材戦略」と題した動画を公開した。動画では、日本の会社員の4割を占める非正規社員の実態と、企業が取るべき正しい雇用設計について解説している。



動画の中で社労士のたかこ先生は、非正規社員が増加した背景について、正社員の採用難や高齢者の就労継続に加え、「働く側の意識が変化した」ことが最大の要因だと指摘する。かつては正社員になれないために仕方なく選ぶ「不本意非正規」が多かったが、現在は「自分の都合に合わせて働きたい」という理由で自ら非正規を選ぶ人が過去最多の757万人に上る事実を紹介した。



そのため、現在の非正規社員は「安く使える人」ではなく「自分の生活に合わせて働く時間と役割を選ぶ人」であると定義。この認識を持たずに「非正規だから」という理由だけで手当を出さない古い雇用設計のままでは、同一労働同一賃金に違反し、未払い賃金の請求や雇止めなどの重大な労務トラブルを招くと警鐘を鳴らした。



トラブルを避ける具体的なステップとして、社内の非正規社員を一括りにするのをやめ、パート・アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託社員などの種類ごとに業務内容や責任の範囲を明確に分類することが必要不可欠だという。正社員と同じ仕事をしているのに非正規という理由だけで手当を出さないのは違法であり、業務実態に基づいた合理的な違いのみが認められると解説した。さらに、雇用契約書と実際の業務内容が一致しているかを照合し、正社員との待遇差について「合理的な説明ができる状態にする」べきだと語った。



最後にたかこ先生は、非正規雇用はもはや一時的な補助戦力ではなく、現場を支える重要な労働力であると断言。「役割と待遇を合理的に設計すること」が、人手不足時代を生き抜くための鍵であると結論付けた。