¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¡Ø40¼þÇ¯´¶¼Õº×¡Ù¹ë²Ú¥²¥¹¥È½¸·ë¤Ç¤ªº×¤êÁû¤®¡ª¡¡Èî¸å¹î¹¡ÖÂÎ¤ÎÂ³¤¯¸Â¤ê£³¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤ÎÈî¸å¹î¹¡Ê£¶£³¡Ë¤È»ûÌç¥¸¥â¥ó¡Ê£¶£³¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¥Û¡¼¥ë£Á¤Ç¡Ö¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤Î£´£°¼þÇ¯´¶¼Õº×¡¡¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤¯¤¯¤ë¤ê¤ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡ª¡ÁÍè¤ë¤Ê¤è¡¢Íè¤ë¤Ê¤è¡¢ÀäÂÐÍè¤Æ¥è¥©¤©¤©¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡·ÝÎò£´£°¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¤Ù¤¯¡¢Âç¸æ½ê¤«¤éº£¤ò¤È¤¤á¤¯¼ã¼ê¤Þ¤ÇÁíÀª£±£·ÁÈ¤Î·Ý¿Í¤¬½¸¤Ã¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¡¦ÂÀÅÄ¥×¥í¤Î¸åÇÚ¤Ç¥À¥Á¥ç¥¦¤òÊé¤¦ÍµÈ¹°¹Ô¡¢·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡¢ÅÚÅÄ¹¸Ç·¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢·ëÀ®¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿ÅÏÊÕÀµ¹Ô¡¢à½éÂå¤ª¤Ç¤ó·Ýá¤ÎÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¡¢¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó·Ý¤ÎÀïÍ§¤Ç¤¢¤ë½ÐÀîÅ¯Ï¯¡¢¤«¤Ä¤ÆÆ±»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤¿¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¡¢¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×¤Ç¤Î¶¦±é¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×ÁÆÉÊ¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬Âå¤ï¤ëÂå¤ï¤ë½Ð±é¡£¥³¡¼¥éÁá°û¤ß¤ä¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤ª¤Ç¤ó¡¢¿·ºî¥³¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤òÈäÏª¤·¡¢£µ£°£°£°¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â°µ´¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÂåÌ¾»ì¤ÎÇ®ÅòÉ÷Ï¤¤À¡£¥À¥Á¥ç¥¦¤Î¼ê°ú¤¤Î¤â¤È¡¢½ÐÀî¤¬¤ª¼êËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö²¡¤¹¤Ê¤è¡ª¡×¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ¸«»ö¤ËÉ÷Ï¤Íî¤Á¤¹¤ë¤È¡¢¸·Àµ¤Ê¤ë¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤Î·ë²Ì¡¢ÅÚÅÄ¡¢¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¡¢ÁÆÉÊ¤âÇ®Åò¤Ë¥À¥¤¥Ö¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ºÇÇ¯Ä¹¤Ç¤¢¤ë¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬É¸Åª¤Ë¡£¥´¥Í¤ëÄáÉÓ¤ò¥²¥¹¥È¿ØÁí½Ð¤ÇÇ®ÅòÉ÷Ï¤¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÂçÃÄ±ß¡£´¶¼Õº×¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤ªº×¤êÁû¤®¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢·Ý¿ÍÃç´Ö¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤¿£´£°Ç¯¤À¤Ã¤¿¡££²£°£²£²Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾åÅçÎµÊ¼¤µ¤ó¤È£³¿Í¤Ç½Ð±é¤·¤¿£Í£Ö¡¢¥±¥Ä¥á¥¤¥·¤Î¡ÖÍ§¤è¡Á¤³¤ÎÀè¤â¤º¤Ã¤È¡Ä¡×¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·Þ¤¨¤¿£²¿Í¤ÏËü´¶¤Î»×¤¤¡£¥¸¥â¥ó¤Ï¡Ö£´£°Ç¯¤ä¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦Ãç´Ö¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡£¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö¾åÅç¤¯¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢¤³¤³¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¤³¤³¤Ë¤Ï¡ËÎµ¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡£
¡¡Èî¸å¤â¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï£²¿Í¤Ç¤³¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¸«¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â£µ£°Ç¯£¶£°Ç¯¡¢ÂÎ¤ÎÂ³¤¯¸Â¤ê£³¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£