川⻄拓実がメンバーセルフ企画「PLANJ」(読み:プラント)として、 6月24日(水)0時にリリースするソロオリジナルEP『Sketch』より、EPの1曲目に収録される楽曲「今日も満点で満天じゃない」を5月25日(月)0時に先行配信を開始。19時にMVも公開された。

「今日も満点で満天じゃない」は、川⻄自身が作詞・作曲を手がけた楽曲で、日常の中で起こるネガティブな出来事の中にも、小さなhappyが隠れていて、それを見つけられることが幸せに繋がっていく──そんなメッセージが込められている。歌詞に描かれている“満点で満天じゃない”出来事は、すべて川⻄自身が実際に経験した出来事をもとに書かれている。

MVでは自然体な川⻄の姿を映し出しており、自宅でゆったりと過ごす様子や、アコースティックギターを手に音楽を奏でるシーンなど、楽曲の世界観をより身近に感じられる映像に仕上がっている。

さらに、全6曲のトラックリストも公開された。MV公開前に実施されたYouTube生配信では、「1年くらいかけて作ったので、“ついに”という気持ちで楽曲配信直前は緊張していた」と明かした。さらに「少しずつ『Sketch』に収録されている楽曲に関するワードをいろいろなところで言っていました」と、これまで散りばめてきた伏線についても明かし、EP『Sketch』への期待をさらに高めた。

Draft2【吉本興業リリース配信】川西拓実(JO1) 「今日も満点で満天じゃない」MV公開！

◆ ◆ ◆

▼川⻄拓実コメント

幸せと不幸せは紙一重だと思います。少しネガティブなこともその中には凄くhappyなことも隠れていて、それを見つけられることがluckyで幸せに繋がるというメッセージを込めました。満点で満天じゃないことを歌詞に入れているのですが、全て実際にあったことを書いています。どの曲もそうですが、特に“満点だけど満天じゃない”という言葉はいろんな意味があるので聴いてくださる方に自由な捉え方をしてほしいと思っています。そして、生きづらい世界や時代の中で僕は音楽に何回も救われてきました。だから、音楽がある限り僕は大丈夫だと思うし、そういう思いを持った方の救いになれば嬉しいです。自分の世界を作って自分だけの人生を 全力で楽しんでほしいなと思います。

◆ ◆ ◆