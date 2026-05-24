【結果にビックリ！】「ゴールデンウイーク」について大調査！（まとめ）【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第539回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！
今回は、今回は、お出かけもおうち時間も満喫したい【ゴールデンウイーク】に関するアンケート結果をまとめてみました。お出かけもおうち時間も満喫したい「ゴールデンウイーク」にまつわるリアルな声を集めました…予想外の結果に！
■今回は、「ゴールデンウイーク」についてまとめてみました！
E・レシピ編集部のTです。「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
今回はどんな結果なんだろう…ワクワクしますね！
■Q1: ゴールデンウィークお出かけする？
ゴールデンウイークのお出かけ事情は、「しない」が1位という結果に。約半数が外出を控える傾向となり、おうち時間をゆっくり楽しむ人が多い様子がうかがえます。一方で、「まだわからない」「検討中」という声も合わせて3割以上あり、直前まで予定を決めかねている人も少なくなかったようです。
今回のアンケートはゴールデンウイーク前に実施したものなので、検討中だった方たちが実際にどう過ごしたのかも気になるところ。天候や混雑状況などで予定が変わるのも、この時期ならではかもしれませんね。
■Q2: ゴールデンウィークの定番ごはんは？
ゴールデンウイークの定番ごはん、堂々の1位は「焼き肉」でした。みんなでワイワイ楽しめる、特別感のあるごちそうが選ばれているのが印象的です。２位は僅差で「バーベキュー」でした。ちょうど良い気候で屋外で楽しめる食事が人気です。また、「カレー」や「手巻き寿司」といった、みんなで囲んで楽しめるメニューもランクイン。準備のしやすさやアレンジしやすさも魅力で、ゴールデンウイークの人が集まるごはんとして定番になっている様子がうかがえる結果となりました。
■Q3: ゴールデンウイークのランチ何食べる？
・1位 パスタ 37%
・2位 市販品 23%
・3位 焼きそば 22%
・4位 丼物 16%
※小数点以下四捨五入
回答総数37,905票
ゴールデンウイークのランチ1位は「パスタ」。手軽に作れてアレンジもきく、休日ランチにぴったりな一皿として人気です。そして2位は「市販品」、3位は「焼きそば」と続きます。連休中何を作ろうか頭を悩ませるランチですが、外出やイベントで忙しい日が続くからこそ、サッと用意できるメニューが重宝されています。4位は「丼物」。手軽さと満足感を両立できるランチが選ばれているのが印象的な結果となりました。
■Q4: おうちバーベキューやる？
・１位 やらない 70%
・2位 わからない 11%
・3位 やる 10%
・4位 多分やる 7%
※小数点以下四捨五入
回答総数37,137票
「おうちバーベキュー」は「やらない」が7割と圧倒的多数の結果となりました。準備や後片付けの手間、天候やスペースの問題など、意外とハードルの高さを感じている方が多いのかもしれません。
一方で「やる」「多分やる」「わからない」を合わせると約3割に。タイミングが合えば楽しみたいという声も見えてきました。連休中は予定や天気で動きやすさも変わるため、やりたい気持ちはあるけれどまだ予定が立てられないという方もいらっしゃる結果となりました。
■Q5: バーベキューで好きなのは？
・１位 肉 74%
・2位 海鮮 14%
・3位 野菜 7%
・4位 マシュマロ 3%
※小数点以下四捨五入
回答総数37,692票
やはり「肉」が圧倒的1位に。7割以上の支持を集め、お肉が主役という楽しみ方が根強いことがわかりました。2位は「海鮮」が続き、3位は「野菜」がランクイン。お子さんの人気が高い「マシュマロ」も少数ながら支持されており、食後のお楽しみとして取り入れている方もいるようです。
今年のゴールデンウイークは「お出かけは控えめ派」が多い一方で、食事は焼き肉や手軽なランチなど、身近なところでしっかり楽しむ傾向が見えてきました。自分のペースで過ごしながら、おいしい時間を満喫するゴールデンウイークの過ごし方が、今年の主流なのかもしれません。それでは、次回のアンケートもどうぞお楽しみに！
(E・レシピ編集部)
今回は、今回は、お出かけもおうち時間も満喫したい【ゴールデンウイーク】に関するアンケート結果をまとめてみました。お出かけもおうち時間も満喫したい「ゴールデンウイーク」にまつわるリアルな声を集めました…予想外の結果に！
■今回は、「ゴールデンウイーク」についてまとめてみました！
E・レシピ編集部のTです。「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
今回はどんな結果なんだろう…ワクワクしますね！
・ゴールデンウィークお出かけする？の結果は…
・1位 しない 47%
・2位 まだわからない 19%
・3位 する 18%
・4位 検討中 14%
※小数点以下四捨五入
回答総数14,203票
・2位 まだわからない 19%
・3位 する 18%
・4位 検討中 14%
※小数点以下四捨五入
回答総数14,203票
ゴールデンウイークのお出かけ事情は、「しない」が1位という結果に。約半数が外出を控える傾向となり、おうち時間をゆっくり楽しむ人が多い様子がうかがえます。一方で、「まだわからない」「検討中」という声も合わせて3割以上あり、直前まで予定を決めかねている人も少なくなかったようです。
今回のアンケートはゴールデンウイーク前に実施したものなので、検討中だった方たちが実際にどう過ごしたのかも気になるところ。天候や混雑状況などで予定が変わるのも、この時期ならではかもしれませんね。
■Q2: ゴールデンウィークの定番ごはんは？
・「ゴールデンウィークの定番ごはんは？」の結果は…
ゴールデンウイークの定番ごはん、堂々の1位は「焼き肉」でした。みんなでワイワイ楽しめる、特別感のあるごちそうが選ばれているのが印象的です。２位は僅差で「バーベキュー」でした。ちょうど良い気候で屋外で楽しめる食事が人気です。また、「カレー」や「手巻き寿司」といった、みんなで囲んで楽しめるメニューもランクイン。準備のしやすさやアレンジしやすさも魅力で、ゴールデンウイークの人が集まるごはんとして定番になっている様子がうかがえる結果となりました。
■Q3: ゴールデンウイークのランチ何食べる？
・「ゴールデンウイークのランチ何食べる？」の結果は…
・1位 パスタ 37%
・2位 市販品 23%
・3位 焼きそば 22%
・4位 丼物 16%
※小数点以下四捨五入
回答総数37,905票
ゴールデンウイークのランチ1位は「パスタ」。手軽に作れてアレンジもきく、休日ランチにぴったりな一皿として人気です。そして2位は「市販品」、3位は「焼きそば」と続きます。連休中何を作ろうか頭を悩ませるランチですが、外出やイベントで忙しい日が続くからこそ、サッと用意できるメニューが重宝されています。4位は「丼物」。手軽さと満足感を両立できるランチが選ばれているのが印象的な結果となりました。
■Q4: おうちバーベキューやる？
・「おうちバーベキューやる？」の結果は…
・１位 やらない 70%
・2位 わからない 11%
・3位 やる 10%
・4位 多分やる 7%
※小数点以下四捨五入
回答総数37,137票
「おうちバーベキュー」は「やらない」が7割と圧倒的多数の結果となりました。準備や後片付けの手間、天候やスペースの問題など、意外とハードルの高さを感じている方が多いのかもしれません。
一方で「やる」「多分やる」「わからない」を合わせると約3割に。タイミングが合えば楽しみたいという声も見えてきました。連休中は予定や天気で動きやすさも変わるため、やりたい気持ちはあるけれどまだ予定が立てられないという方もいらっしゃる結果となりました。
■Q5: バーベキューで好きなのは？
・「バーベキューで好きなのは？」の結果は…
・１位 肉 74%
・2位 海鮮 14%
・3位 野菜 7%
・4位 マシュマロ 3%
※小数点以下四捨五入
回答総数37,692票
やはり「肉」が圧倒的1位に。7割以上の支持を集め、お肉が主役という楽しみ方が根強いことがわかりました。2位は「海鮮」が続き、3位は「野菜」がランクイン。お子さんの人気が高い「マシュマロ」も少数ながら支持されており、食後のお楽しみとして取り入れている方もいるようです。
今年のゴールデンウイークは「お出かけは控えめ派」が多い一方で、食事は焼き肉や手軽なランチなど、身近なところでしっかり楽しむ傾向が見えてきました。自分のペースで過ごしながら、おいしい時間を満喫するゴールデンウイークの過ごし方が、今年の主流なのかもしれません。それでは、次回のアンケートもどうぞお楽しみに！
(E・レシピ編集部)