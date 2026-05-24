・ゴールデンウィークお出かけする？の結果は…

■Q1: ゴールデンウィークお出かけする？

・1位 しない 47%

・2位 まだわからない 19%

・3位 する 18%

・4位 検討中 14%



※小数点以下四捨五入



回答総数14,203票

・「ゴールデンウィークの定番ごはんは？」の結果は…

ゴールデンウイークのお出かけ事情は、「しない」が1位という結果に。約半数が外出を控える傾向となり、 おうち時間 をゆっくり楽しむ人が多い様子がうかがえます。一方で、「まだわからない」「検討中」という声も合わせて3割以上あり、直前まで予定を決めかねている人も少なくなかったようです。今回の アンケート はゴールデンウイーク前に実施したものなので、検討中だった方たちが実際にどう過ごしたのかも気になるところ。天候や混雑状況などで予定が変わるのも、この時期ならではかもしれませんね。■Q2: ゴールデンウィークの定番ごはんは？ゴールデンウイークの定番ごはん、堂々の1位は「焼き肉」でした。みんなでワイワイ楽しめる、特別感のあるごちそうが選ばれているのが印象的です。２位は僅差で「 バーベキュー 」でした。ちょうど良い気候で屋外で楽しめる食事が人気です。また、「 カレー 」や「手巻き 寿司 」といった、みんなで囲んで楽しめるメニューもランクイン。準備のしやすさやアレンジしやすさも魅力で、ゴールデンウイークの人が集まるごはんとして定番になっている様子がうかがえる結果となりました。■Q3: ゴールデンウイークの ランチ 何食べる？



・1位 パスタ 37%

・2位 市販品 23%

・3位 焼きそば 22%

・4位 丼物 16%



※小数点以下四捨五入



回答総数37,905票

ゴールデンウイークの ランチ 1位は「パスタ」。手軽に作れてアレンジもきく、休日 ランチ にぴったりな一皿として人気です。そして2位は「市販品」、3位は「焼きそば」と続きます。 連休 中何を作ろうか頭を悩ませる ランチ ですが、外出や イベント で忙しい日が続くからこそ、サッと用意できるメニューが重宝されています。4位は「丼物」。手軽さと満足感を両立できる ランチ が選ばれているのが印象的な結果となりました。■Q4: おうち バーベキュー やる？



・１位 やらない 70%

・2位 わからない 11%

・3位 やる 10%

・4位 多分やる 7%



※小数点以下四捨五入



回答総数37,137票

「おうち バーベキュー 」は「やらない」が7割と圧倒的多数の結果となりました。準備や後 片付け の手間、天候やスペースの問題など、意外とハードルの高さを感じている方が多いのかもしれません。一方で「やる」「多分やる」「わからない」を合わせると約3割に。タイミングが合えば楽しみたいという声も見えてきました。 連休 中は予定や 天気 で動きやすさも変わるため、やりたい気持ちはあるけれどまだ予定が立てられないという方もいらっしゃる結果となりました。■Q5: バーベキュー で好きなのは？



・１位 肉 74%

・2位 海鮮 14%

・3位 野菜 7%

・4位 マシュマロ 3%



※小数点以下四捨五入



回答総数37,692票