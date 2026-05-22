FOMARE¡¢ÃÏ¸µ¡¦·²ÇÏ¤Ë¤Æ¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¡ãFOMAREÂçÎ¦¡ä¤ò10·î³«ºÅ
·²ÇÏ¸©¹âºêÈ¯ÆüËÜ¸ì¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤ÎFOMARE¤¬ËÜÆü5·î22Æü¡¢¼«¿È½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãFOMARE LIVE at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Á´ÀÊ´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Ç¤Ï¡¢10·î12Æü¤ËG¥á¥Ã¥»·²ÇÏ¤Ë¤Æ¼«¿È¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¡ãFOMAREÂçÎ¦¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2025Ç¯¤Ë·ëÀ®10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿FOMARE¤Ï¸½ºß¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¡ãOVER TOUR25-26¡ä¤ò´º¹ÔÃæ¤À¡£6·î20Æü¤Î²Æì¡¦ºùºä¥»¥ó¥È¥é¥ë¤Ç¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼«¿È½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Ç¤Ï¡¢Ìó2»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÁ´27¶Ê¤òÈäÏª¡£·ëÀ®11Ç¯´Ö¤ÎÁÛ¤¤¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê°µ´¬¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡ãFOMAREÂçÎ¦¡ä¤Î³«ºÅ·èÄê¤À¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ãFOMAREÂçÎ¦¡ä¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¤Ï³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¡ãFOMAREÂçÎ¦¡ä¤Ï2022Ç¯¤ËÃÏ¸µ¡¦·²ÇÏ¸©¹âºê»Ô¤ÎG¥á¥Ã¥»·²ÇÏ¤Ç½é³«ºÅ¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï2Æü´Ö³«ºÅ¤Ø¤È¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2026Ç¯¤Ï½é¤Î2¥¹¥Æ¡¼¥¸À©¤È¤Ê¤ë¡£½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎFOMARE¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFan Community ¡ÈFOMARE¤ÈÈëÌ©¤ÎÉô²°¡É ²ñ°÷Àè¹Ô¼õÉÕ¤ÏËÜÆü5·î22Æü21:30¤è¤ê
¡¡
¢£¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¡ãFOMAREÂçÎ¦¡ä
2026Ç¯10·î12Æü(·î/½Ë)¡¡·²ÇÏ¡¦¹âºê G¥á¥Ã¥»·²ÇÏ
open11:30 / start12:30
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° 9,800±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¾ÜºÙ¸åÆüÈ¯É½
¡ÚFC ¡ÈFOMARE¤ÈÈëÌ©¤ÎÉô²°¡É²ñ°÷Àè¹Ô¡Û
¼õÉÕ´ü´Ö¡§5·î22Æü(¶â)21:30¡Á5·î31Æü(Æü)23:59
¾ÜºÙ¡§https://fomaretohimitsunoheya.com/
▶¡ãFOMAREÂçÎ¦¡ä ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¡¡
¢£¡ãFOMARE ¡ÈOVER TOUR 25-26¡É¡ä
¢§2025Ç¯
12·î16Æü(²Ð)¡¡Ê¡²¬¡¦BEAT STATION ¢¨SOLDOUT
¡¡ONE MAN SHOW
12·î17Æü(¿å)¡¡Ä¹ºê¡¦Ä¹ºêstudio Do! ¢¨SOLDOUT
¡¡ONE MAN SHOW
12·î19Æü(¶â)¡¡²¬»³¡¦²¬»³IMAGE ¢¨SOLDOUT
¡¡w/ ¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼
12·î23Æü(²Ð)¡¡ºë¶Ì¡¦HEAVEN¡ÇS ROCK¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´ VJ-3 ¢¨SOLDOUT
¡¡w/ ¥µ¥Æ¥é¥¤¥È
¢§2026Ç¯
1·î07Æü(¿å)¡¡ÀéÍÕ¡¦ÀéÍÕLOOK ¢¨SOLDOUT
¡¡ONE MAN SHOW
1·î08Æü(ÌÚ)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦F.A.D YOKOHAMA ¢¨SOLDOUT
¡¡w/ OVER ARM THROW
1·î10Æü(ÅÚ)¡¡»³Íü¡¦¹ÃÉÜ KAZOO HALL ¢¨SOLDOUT
¡¡ONE MAN SHOW
1·î13Æü(²Ð)¡¡¿·³ã¡¦¿·³ã GOLDEN PIGS RED STAGE ¢¨SOLDOUT
¡¡ONE MAN SHOW
1·î15Æü(ÌÚ)¡¡Ä¹Ìî¡¦Ä¹Ìî CLUB JUNK BOX ¢¨SOLDOUT
¡¡w/ PEDRO
1·î17Æü(ÅÚ)¡¡»°½Å¡¦¾¾ºå M¡ÇAXA ¢¨SOLDOUT
¡¡ONE MAN SHOW
1·î21Æü(¿å)¡¡Ê¡°æ¡¦Ê¡°æCHOP ¢¨SOLDOUT
¡¡w/ ¤«¤º¤»³À¹¤ê
1·î22Æü(ÌÚ)¡¡ÉÙ»³¡¦ÉÙ»³ SOUL POWER ¢¨SOLDOUT
¡¡w/ ROTTEN GRAFFTY
1·î24Æü(ÅÚ)¡¡ÀÐÀî¡¦¶âÂô EIGHT HALL ¢¨SOLDOUT
¡¡w/ ROTTEN GRAFFTY
1·î26Æü(·î)¡¡´ôÉì¡¦Ìø¥öÀ¥ ants ¢¨SOLDOUT
¡¡ONE MAN SHOW
1·î31Æü(ÅÚ)¡¡Åçº¬¡¦½Ð±À APOLLO
¡¡w/ MIGHTY HOPE
2·î02Æü(·î)¡¡¹Åç¡¦LIve space Reed ¢¨SOLDOUT
¡¡w/ MIGHTY HOPE
2·î05Æü(ÌÚ)¡¡ÏÂ²Î»³¡¦CLUB GATE
¡¡w/ SIX LOUNGE
2·î06Æü(¶â)¡¡ÆàÎÉ¡¦NEVER LAND ¢¨SOLDOUT
¡¡w/ SIX LOUNGE
2·î08Æü(Æü)¡¡¼¢²ì¡¦U¡ùSTONE ¢¨SOLDOUT
¡¡w/ Blue Mash
2·î10Æü(²Ð)¡¡ÆÁÅç¡¦club GRINDHOUSE
¡¡w/ yonige
2·î11Æü(¿å)¡¡¹âÃÎ¡¦X-pt.
¡¡w/ yonige
2·î13Æü(¶â)¡¡Ê¼¸Ë¡¦ÂÀÍÛ¤È¸× ¢¨SOLDOUT
¡¡w/ totem¤Ý¤©¤ë
2·î15Æü(Æü)¡¡Ä»¼è¡¦ÊÆ»Ò AZTiC laughs
¡¡w/ ¥¢¥ë¥¹¥Æ¥¤¥¯
2·î17Æü(²Ð)¡¡»³¸ý¡¦LIVE rise SHUNAN ¢¨SOLDOUT
¡¡w/ ¥¢¥ë¥¹¥Æ¥¤¥¯
2·î21Æü(ÅÚ)¡¡¹áÀî¡¦¹â¾¾ DIME ¢¨SOLDOUT
¡¡w/ TETORA
2·î22Æü(Æü) ¡¡°¦É²¡¦¾¾»³ W studio RED
¡¡w/ TETORA
3·î01Æü(Æü)¡¡ÀÅ²¬¡¦Live House ÉÍ¾¾ÁëÏÈ ¢¨SOLDOUT
¡¡w/ LOFT
3·î02Æü(·î)¡¡µþÅÔ¡¦KYOTO MUSE ¢¨SOLDOUT
¡¡w/ LOFT
3·î05Æü(ÌÚ)¡¡ÂçÊ¬¡¦club SPOT ¢¨SOLDOUT
¡¡w/ HERO COMPLEX
3·î06Æü(¶â)¡¡º´²ì¡¦GEILS ¢¨SOLDOUT
¡¡w/ HERO COMPLEX
3·î09Æü(·î)¡¡·§ËÜ¡¦Django ¢¨SOLDOUT
¡¡ONE MAN SHOW
3·î11Æü(¿å)¡¡µÜºê¡¦LAZARUS ¢¨SOLDOUT
¡¡w/ ammo
3·î12Æü(ÌÚ)¡¡¼¯»ùÅç¡¦SR HALL ¢¨SOLDOUT
¡¡w/ ammo
3·î22Æü(Æü)¡¡ÀÄ¿¹¡¦È¬¸Í LIVE HOUSE FOR ME ¢¨SOLDOUT
¡¡ONE MAN SHOW
3·î24Æü(²Ð)¡¡½©ÅÄ¡¦Club SWINDLE
¡¡w/ NEK!
3·î25Æü(¿å)¡¡»³·Á¡¦¼òÅÄ MUSIC FACTORY ¢¨SOLDOUT
¡¡w/ NEK!
4·î02Æü(ÌÚ)¡¡·²ÇÏ¡¦¹âºê·Ý½Ñ·à¾ì ¥¹¥¿¥¸¥ª¥·¥¢¥¿¡¼ ¢¨SOLDOUT
¡¡w/ ¥Ï¥ë¥«¥ß¥é¥¤
4·î08Æü(¿å)¡¡°ñ¾ë¡¦¿å¸Í LIGHT HOUSE ¢¨SOLDOUT
¡¡w/ UNFAIR RULE
4·î09Æü(ÌÚ)¡¡ÆÊÌÚ¡¦HEAVEN¡ÇS ROCK ±§ÅÔµÜ VJ-2 ¢¨SOLDOUT
¡¡w/ UNFAIR RULE
4·î11Æü(ÅÚ)¡¡Ê¡Åç¡¦·´»³ Hip Shot Japan
¡¡w/ ¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼
4·î12Æü(Æü)¡¡´ä¼ê¡¦the five morioka
¡¡w/ ¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼
4·î14Æü(²Ð)¡¡µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ darwin ¢¨SOLDOUT
¡¡ONE MAN SHOW
4·î16Æü(ÌÚ)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦cube garden ¢¨SOLDOUT
¡¡w/ ¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡õ¥¬¡¼¥ë¥º
4·î18Æü(ÅÚ)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦°°Àî CASINO DRIVE ¢¨SOLDOUT
¡¡w/ ¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡õ¥¬¡¼¥ë¥º
4·î27Æü(·î)¡¡Âçºå¡¦ÇßÅÄCLUB QUATTRO ¢¨SOLDOUT
¡¡w/ Ivy to Fraudulent Game
4·î28Æü(²Ð)¡¡°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²° CLUB QUATTRO ¢¨SOLDOUT
¡¡w/ KAKASHI
5·î22Æü(¶â)¡¡Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û
¡¡ONE MAN SHOW
6·î20Æü(ÅÚ)¡¡²Æì¡¦ºùºä ¥»¥ó¥È¥é¥ë
¡¡w/ ¾å¹¾Þ°. À¶ºî¡õThe BK Sounds!!
¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://w.pia.jp/t/fomare-overtour/
¡¡
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¡ãFOMAREÂçÎ¦¡ä ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡FOMARE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡FOMARE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡FOMARE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡FOMARE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡FOMARE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡FOMARE ¥ì¡¼¥Ù¥ë¥µ¥¤¥È
¡¡