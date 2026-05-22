»³·Á¸©·ÐºÑ¡Ö»ý¤ÁÄ¾¤·¤Ë¼å¤µ¡×È½ÃÇ·ÑÂ³¡¡¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤ÏÄì·ø¤¤Æ°¤¤â¿µ½Å
»³·Á¸©¤Ï¡¢3·î¤Î·ÐºÑ»ØÉ¸¤òÃæ¿´¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿·îÎã·ÐºÑÊó¹ð¤ò¸øÉ½¤·¡¢¸©Æâ·ÐºÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ°¤Î·î¤ÈÆ±¤¸¡Ö»ý¤ÁÄ¾¤·¤ÎÆ°¤¤Ë¼å¤µ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤Ï°ìÉô¤Ë¼å¤µ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÏÄì·ø¤¤Æ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3·î¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä³Û¤ÏÁ´Å¹ÊÞ¥Ùー¥¹¤ÇÁ°Ç¯Æ±·îÈæ0.6¡ó¸º¤È¤Ê¤ê¡¢17¤«·î¤Ö¤ê¤ËÁ°Ç¯¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·¼ÖÅÐÏ¿ÆÏ½ÐÂæ¿ô¤â3·î¤Ï4913Âæ¤Ç¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ13.7¡ó¸º¤È¡¢5¤«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½»Âð·úÀß¤Ï¡¢»ý²È¤äÂß²È¡¢Ê¬¾ù½»Âð¤¬¤¤¤º¤ì¤â¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¿·Àß½»ÂðÃå¹©¸Í¿ô¤Ï3·î¤Ë272¸Í¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ39.1¡ó¸º¤ÈÂçÉý¤ËÍî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¹Û¹©¶ÈÀ¸»º¤Ï¡¢ÅÅ»ÒÉôÉÊ¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥¹¹©¶È¤ä¿©ÎÁÉÊ¹©¶È¤Ê¤É¤ÇÀ¸»º¤¬¸º¾¯¤·¡¢µ¨ÀáÄ´À°ºÑ¤ß¤ÎÀ¸»º»Ø¿ô¤ÏÁ°¤Î·î¤ò0.8¡ó²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç¤Ï1.6¡ó¾å¾º¤·¡¢2¤«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÛÍÑ¾ðÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Í¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤¬3·î¤Ë1.28ÇÜ¤È¤Ê¤ê¡¢Á°¤Î·î¤ò0.01¥Ý¥¤¥ó¥È²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ÛÍÑÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï»ý¤ÁÄ¾¤·¤ÎÆ°¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼å¤µ¤¬»Ä¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¸©¤Ï¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊª²Á¤ä¸ÛÍÑ¤ÎÆ°¸þ¤ËÃí°Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸©Æâ·ÐºÑ¤Î¾õ¶·¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£