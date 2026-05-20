¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Í¥³»³ ¥Ý¥¤³è¤ÈÅê»ñ¡×¤¬¡¢¡Ö¡ÚÆþÌç¥ê¥Ü¹¶Î¬¡Û¥³¥ì¤ÏÍ¥¾¡¡ªauPay¥«ー¥ÉºÇ¿·¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¹¶Î¬¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢au PAY¥«ー¥É¤Î¡Ö¤¢¤Ède¥ê¥Ü¡×¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÍøÍÑ¤·¡¢¼ê¿ôÎÁ¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ÆPonta¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡Ö¥ê¥Ü¹¶Î¬¡×¤Î¼êË¡¤¬²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

ËÁÆ¬¤Ç¥Í¥³»³¤Ï¡¢¥ê¥ÜÊ§¤¤¤Ï¼ê¿ôÎÁ¤¬¹â¤¯´í¸±¤À¤È¤¤¤¦°ìÈÌÅª¤ÊÇ§¼±¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥ê¥Ü¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¥Ü¹¶Î¬¤À¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£º£²ó¼è¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¡Ö¤¢¤Ède¥ê¥Ü¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ3Ëü±ß°Ê¾åÊÑ¹¹¤¹¤ë¤È¡¢2,000Ponta¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£

¶ñÂÎÅª¤Ê¼ê½ç¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤·¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥ÍーÅù¤Ø3Ëü±ßÊ¬¤ò¥Á¥ãー¥¸¤¹¤ë¡£ÌÀºÙ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿¸å¡¢»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤ò¡Ö¤¢¤Ède¥ê¥Ü¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¡£ÄÌ¾ï¤Î¥ê¥Ü¹¶Î¬¤Ç¤Ï¼ê¿ôÎÁ¤¬È¯À¸¤¹¤ëÁ°¤Ë°ì³çÊÖºÑ¤¹¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï·«¾åÊÖºÑ¤·¤¿Ê¬¤¬ÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¾ò·ï¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤¨¤ÆÊüÃÖ¤·¤Æ¾¯³Û¤Î¼ê¿ôÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦ÊýË¡¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3Ëü±ß¤ò¥ê¥ÜÊ§¤¤¤Ë¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¼ê¿ôÎÁ¤Ï355±ß¤Ç¤¢¤ê¡¢2,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë¤¿¤á¡¢º¹¤·°ú¤­¤Ç¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¥Í¥³»³¤Ï¤³¤Î¼êË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ê¿ôÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤ËÄñ¹³¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÊª¤è¤ê¤ª¶â¤ÎÊý¤¬Âç»ö¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¤³è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£

¤Þ¤¿Æ°²è¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Î¥Ý¥¤³è¾ðÊó¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤ÎÀÑÎ©¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¾å¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ä¡¢JRE BANK¤Î¸ýºÂÊÝÍ­¼Ô¤¬¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¡ÖJRE BANKÍ¥ÂÔ³ä°ú·ô¡×¤Î³ÍÆÀÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ¡£¥Ó¥åー¥«ー¥É¤Î°ú¤­Íî¤È¤·¤äµëÍ¿¼õ¤±¼è¤ê¤Ê¤É¡¢ÆÃÅµ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¾ò·ï¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£

¥ê¥ÜÊ§¤¤¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÅ¬ÍÑ¾ò·ï¤òºÙ¤«¤¯³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ê¿ôÎÁ¤ò¾å²ó¤ë²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤òÉð´ï¤Ë¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÍ­¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¥Ý¥¤³è¤ÎÂé¸ïÌ£¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿²òÀâ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

00:00

au PAY¥«¡¼¥É¡Ö¤¢¤Ède¥ê¥Ü¡×¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î³µÍ×
03:20

¥ê¥ÜÊ§¤¤¤¬´í¸±¤È¸À¤ï¤ì¤ëÍýÍ³¤È¼ê¿ôÎÁ¤Î»ÅÁÈ¤ß
05:24

¤¢¤¨¤Æ¼ê¿ôÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦¡Ö¥ê¥Ü¹¶Î¬¡×¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼ê½ç
07:51

¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤ÎÀÑÎ©¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¾å¤ÎÃí°ÕÅÀ
08:59

JRE BANKÍ¥ÂÔ³ä°ú·ô¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ò·ï¤ÈÈ½Äê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°

´ØÏ¢µ­»ö

¹â³Û´Ô¸µ¤ÎÎ¢¤ËÀø¤à¼ê¿ôÎÁ»ö¾ð¡Ö¼ê¿ôÎÁÊ§¤ï¤Ê¤­¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤¹¤è¡×JCBÊ¬³ä¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¸·¤·¤¤¸½¼Â

¹â³Û´Ô¸µ¤ÎÎ¢¤ËÀø¤à¼ê¿ôÎÁ»ö¾ð¡Ö¼ê¿ôÎÁÊ§¤ï¤Ê¤­¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤¹¤è¡×JCBÊ¬³ä¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¸·¤·¤¤¸½¼Â

 ¡Ú¶ÛµÞÂ®Êó¡Û¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤ÎºÇÂç4.5Ëü±ß´Ô¸µ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬5·î29Æü¤ÇÁá´ü½ªÎ»¡ª

¡Ú¶ÛµÞÂ®Êó¡Û¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤ÎºÇÂç4.5Ëü±ß´Ô¸µ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬5·î29Æü¤ÇÁá´ü½ªÎ»¡ª

 ¥Ý¥¤³è·ÏYouTuber¤¬¼ÂÁ©¡ª»°°æ½»Í§¥«ー¥É¤Î´Ô¸µ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¹¶Î¬Ãæ¤Ë¡ÖÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×

¥Ý¥¤³è·ÏYouTuber¤¬¼ÂÁ©¡ª»°°æ½»Í§¥«ー¥É¤Î´Ô¸µ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¹¶Î¬Ãæ¤Ë¡ÖÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

´ØÏ¢Æ°²è¡Ê³°Éô¥ê¥ó¥¯¡Ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

¥Í¥³»³ ¥Ý¥¤³è¤ÈÅê»ñ_icon

¥Í¥³»³ ¥Ý¥¤³è¤ÈÅê»ñ

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 3.00Ëü¿Í 682 ËÜ¤ÎÆ°²è
?¥Ý¥¤³è¼ý±×¤ÇÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¥Ý¥¤³èÅê»ñ¥¬¥ÁÀªVtuber
youtube.com/channel/UCHjBjxiLtZUaFzACXilhZ1A YouTube