¥Ý¥¤³è·ÏYouTuber¤¬²òÀâ¡£¡Ö300±ßÊ§¤Ã¤Æ2000±ß¤â¤é¤¦¡×¥ê¥ÜÊ§¤¤¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¹¶Î¬Ë¡
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Í¥³»³ ¥Ý¥¤³è¤ÈÅê»ñ¡×¤¬¡¢¡Ö¡ÚÆþÌç¥ê¥Ü¹¶Î¬¡Û¥³¥ì¤ÏÍ¥¾¡¡ªauPay¥«ー¥ÉºÇ¿·¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¹¶Î¬¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢au PAY¥«ー¥É¤Î¡Ö¤¢¤Ède¥ê¥Ü¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÍøÍÑ¤·¡¢¼ê¿ôÎÁ¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ÆPonta¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡Ö¥ê¥Ü¹¶Î¬¡×¤Î¼êË¡¤¬²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÁÆ¬¤Ç¥Í¥³»³¤Ï¡¢¥ê¥ÜÊ§¤¤¤Ï¼ê¿ôÎÁ¤¬¹â¤¯´í¸±¤À¤È¤¤¤¦°ìÈÌÅª¤ÊÇ§¼±¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥ê¥Ü¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¥Ü¹¶Î¬¤À¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£º£²ó¼è¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¡Ö¤¢¤Ède¥ê¥Ü¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ3Ëü±ß°Ê¾åÊÑ¹¹¤¹¤ë¤È¡¢2,000Ponta¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¼ê½ç¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤·¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥ÍーÅù¤Ø3Ëü±ßÊ¬¤ò¥Á¥ãー¥¸¤¹¤ë¡£ÌÀºÙ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿¸å¡¢»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤ò¡Ö¤¢¤Ède¥ê¥Ü¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¡£ÄÌ¾ï¤Î¥ê¥Ü¹¶Î¬¤Ç¤Ï¼ê¿ôÎÁ¤¬È¯À¸¤¹¤ëÁ°¤Ë°ì³çÊÖºÑ¤¹¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï·«¾åÊÖºÑ¤·¤¿Ê¬¤¬ÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¾ò·ï¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤¨¤ÆÊüÃÖ¤·¤Æ¾¯³Û¤Î¼ê¿ôÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦ÊýË¡¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3Ëü±ß¤ò¥ê¥ÜÊ§¤¤¤Ë¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¼ê¿ôÎÁ¤Ï355±ß¤Ç¤¢¤ê¡¢2,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢º¹¤·°ú¤¤Ç¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Í¥³»³¤Ï¤³¤Î¼êË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ê¿ôÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤ËÄñ¹³¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÊª¤è¤ê¤ª¶â¤ÎÊý¤¬Âç»ö¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¤³è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿Æ°²è¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Î¥Ý¥¤³è¾ðÊó¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤ÎÀÑÎ©¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¾å¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ä¡¢JRE BANK¤Î¸ýºÂÊÝÍ¼Ô¤¬¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¡ÖJRE BANKÍ¥ÂÔ³ä°ú·ô¡×¤Î³ÍÆÀÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ¡£¥Ó¥åー¥«ー¥É¤Î°ú¤Íî¤È¤·¤äµëÍ¿¼õ¤±¼è¤ê¤Ê¤É¡¢ÆÃÅµ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¾ò·ï¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£
¥ê¥ÜÊ§¤¤¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÅ¬ÍÑ¾ò·ï¤òºÙ¤«¤¯³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ê¿ôÎÁ¤ò¾å²ó¤ë²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤òÉð´ï¤Ë¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¥Ý¥¤³è¤ÎÂé¸ïÌ£¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿²òÀâ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÁÆ¬¤Ç¥Í¥³»³¤Ï¡¢¥ê¥ÜÊ§¤¤¤Ï¼ê¿ôÎÁ¤¬¹â¤¯´í¸±¤À¤È¤¤¤¦°ìÈÌÅª¤ÊÇ§¼±¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥ê¥Ü¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¥Ü¹¶Î¬¤À¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£º£²ó¼è¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¡Ö¤¢¤Ède¥ê¥Ü¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ3Ëü±ß°Ê¾åÊÑ¹¹¤¹¤ë¤È¡¢2,000Ponta¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¼ê½ç¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤·¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥ÍーÅù¤Ø3Ëü±ßÊ¬¤ò¥Á¥ãー¥¸¤¹¤ë¡£ÌÀºÙ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿¸å¡¢»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤ò¡Ö¤¢¤Ède¥ê¥Ü¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¡£ÄÌ¾ï¤Î¥ê¥Ü¹¶Î¬¤Ç¤Ï¼ê¿ôÎÁ¤¬È¯À¸¤¹¤ëÁ°¤Ë°ì³çÊÖºÑ¤¹¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï·«¾åÊÖºÑ¤·¤¿Ê¬¤¬ÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¾ò·ï¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤¨¤ÆÊüÃÖ¤·¤Æ¾¯³Û¤Î¼ê¿ôÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦ÊýË¡¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3Ëü±ß¤ò¥ê¥ÜÊ§¤¤¤Ë¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¼ê¿ôÎÁ¤Ï355±ß¤Ç¤¢¤ê¡¢2,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢º¹¤·°ú¤¤Ç¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Í¥³»³¤Ï¤³¤Î¼êË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ê¿ôÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤ËÄñ¹³¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÊª¤è¤ê¤ª¶â¤ÎÊý¤¬Âç»ö¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¤³è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿Æ°²è¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Î¥Ý¥¤³è¾ðÊó¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤ÎÀÑÎ©¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¾å¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ä¡¢JRE BANK¤Î¸ýºÂÊÝÍ¼Ô¤¬¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¡ÖJRE BANKÍ¥ÂÔ³ä°ú·ô¡×¤Î³ÍÆÀÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ¡£¥Ó¥åー¥«ー¥É¤Î°ú¤Íî¤È¤·¤äµëÍ¿¼õ¤±¼è¤ê¤Ê¤É¡¢ÆÃÅµ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¾ò·ï¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£
¥ê¥ÜÊ§¤¤¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÅ¬ÍÑ¾ò·ï¤òºÙ¤«¤¯³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ê¿ôÎÁ¤ò¾å²ó¤ë²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤òÉð´ï¤Ë¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¥Ý¥¤³è¤ÎÂé¸ïÌ£¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿²òÀâ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¹â³Û´Ô¸µ¤ÎÎ¢¤ËÀø¤à¼ê¿ôÎÁ»ö¾ð¡Ö¼ê¿ôÎÁÊ§¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤¹¤è¡×JCBÊ¬³ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¸·¤·¤¤¸½¼Â
¡Ú¶ÛµÞÂ®Êó¡Û¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤ÎºÇÂç4.5Ëü±ß´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬5·î29Æü¤ÇÁá´ü½ªÎ»¡ª
¥Ý¥¤³è·ÏYouTuber¤¬¼ÂÁ©¡ª»°°æ½»Í§¥«ー¥É¤Î´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¹¶Î¬Ãæ¤Ë¡ÖÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
?¥Ý¥¤³è¼ý±×¤ÇÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¥Ý¥¤³èÅê»ñ¥¬¥ÁÀªVtuber