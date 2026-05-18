α7 V

Map Cameraは5月8日（金）、2026年4月度の「新品・中古デジタルカメラ人気ランキング」を公開した。

新品デジカメ4月ランキング

1位：α7 V 2位：X100VI 3位：X-T30 III 4位：PowerShot SX740 HS 5位：X-E5 6位：DJI Osmo Pocket 4 7位：X-M5 8位：GR IV 9位：α6700 10位：α7C II

新品ランキングで1位を獲得したのはソニーの「α7 V」。2025年12月の発売以来、これで5カ月連続となる首位をキープした。Map Cameraによると、圧倒的なAF性能や充実したレンズラインナップを理由に他社からの乗り換え組や買い替え層に支持されており、欲しい時にすぐ手に入る潤沢な供給量も強みになっているという。また、店頭ではインバウンドによる購入も非常に目立っているとのこと。

2位は富士フイルムの「X100VI」。相変わらず供給が安定しない状況ながらも依然として高い人気を得ているという。富士フイルムからはこのほか、3位に「X-T30 III」、5位に「X-E5」、7位に「X-M5」が入り、トップ10に4機種を送り込んだ格好だ。

また、前回突然ランクインしたキヤノンのレンズ一体型カメラ「PowerShot SX740 HS」がさらに順位を上げて4位にランクイン。6位には4月22日に発売されたジンバルカメラの新型機「DJI Osmo Pocket 4」が初登場した。

中古デジカメ4月ランキング

α7C II

1位：α7C II 2位：α7 IV 3位：X-E5 4位：X-M5 5位：X-T5 6位：EOS R6 Mark II 7位：VLOGCAM ZV-E10 7位：α7 III 9位：Z50II 10位：EOS R10

中古ランキングで1位となったのはソニーの「α7C II」。これまで2カ月連続で首位を守っていた「α7 IV」を抜き、2026年1月以来の1位を獲得した。新品ランキングではキャッシュバックキャンペーン中ながら順位を落とした同機だが、手頃な中古市場へとユーザーの関心が流れたことが首位奪換の要因とみられる。

富士フイルムは中古ランキングでも複数機種がランクイン。3位に「X-E5」、4位に「X-M5」、5位に「X-T5」が入った。特に「X-E5」と「X-M5」は、新品との価格差が小さいものの、中古商品数の増加やポイント還元の高さが選択の要因になったという。

また、同数7位には「VLOGCAM ZV-E10」が2024年3月以来となるトップ10入り。10位にはキヤノンの「EOS R10」が入っており、ランク外の11位となった「EOS R7」とともにキヤノンのAPS-Cフォーマット機が販売数を伸ばしているという。