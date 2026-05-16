菅田将暉、東京ガーデンシアター公演がライブ映像作品化！このライブでしか観られない特別なライブアレンジにも注目

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

菅田将暉が、6月24日に映像商品『菅田将暉 LIVE 2026 in 東京ガーデンシアター 2026.01.25』をリリースすることが決定。5月16日から予約受付も開始となった。

■新作EP収録曲を中心にヒット曲の数々も披露

今作には、今年1月25日に開催された東京ガーデンシアターでのワンマンライブの模様を収録。

ライブ本編は、1月14日に発売したEP『SENSATION CIRCLE』の楽曲を中心に、「さよならエレジー」「虹」「まちがいさがし」などのヒット曲を織り交ぜた全17曲で構成。信頼のおけるバンドメンバーと作り上げた、このライブでしか観られない特別なライブアレンジにも注目だ。

※メイン写真は、完全生産限定盤のジャケット写真

■リリース情報

2026.06.24 ON SALE

Blu-ray＆DVD『菅田将暉 LIVE 2026 in 東京ガーデンシアター 2026.01.25』

https://erj.lnk.to/JVEhe0

■【画像】菅田将暉のアーティスト写真

■【画像】ライブBlu-ray＆DVD 通常盤のジャケット

■関連リンク

菅田将暉 OFFICIAL SITE

https://www.topcoat.co.jp/artist/suda-masaki/

https://sudamasaki-music.com/