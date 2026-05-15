お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。5月15日の放送は、ザ・マミィの2人をゲストに迎え、金曜パートナーのはるな愛とともに話を聞いた。

はるな愛「続いては、ポッドキャスティングでも…あっ！ ポッドキャストでも（笑） 配信しています。大竹メインディッシュ。今日のお客様はザ・マミィのお2人でぇ～す」

林田洋平・酒井貴士「お願いします」

林田「かっこよく言い過ぎです。ポッドキャスティング」

はるな「ちょっと、すいません」

大竹まこと「なんか、お前、ゲスト舐めてるだろ」

はるな「（笑） そんなことないですよ。今日会いたかったお2人ですから、いつも見てて」

大竹「適当に振ればいいと思って」

はるな「そんなことないから」

スタジオ（笑）

はるな「大人気ですよ、本当に」

大竹「いや、そんなでもないよ」

スタジオ（笑）

はるな「だってどこのテレビでもね」

林田「引っ張りだこ…なんですかね、ちょっとわかんないですけど」

はるな「引っ張りだこって感じてるんでしょ？」

林田「いやいや、今、自分で言いながら口がすごい違和感ありましたね」

酒井「ま、確かに露出の割に、人気はないかもしれない」

スタジオ（笑）

大竹「露出はしているの？」

酒井「露出はさせていただいてます。割に人気が追いつかない」

大竹「露出はしているけど、酒井、なにやってるかわかんないよな」

酒井「（笑） たしかに」

大竹「なんでいるの、お前は？」

スタジオ（笑）

酒井「なんでなんすかね。ボクも答えは探してます、今」

林田「でも結構こう、遊んでもらう感じですね、色んな人にドッキリかけられたりとか。おもちゃというか、遊ばれる感じですね」

大竹「林田君の方は文化放送で、ねえ。武田砂鉄（ラジオマガジン）の」

林田「火曜日に出ております」

大竹「そこには酒井はいないんだけど」

スタジオ（笑）

林田「そうなんですよ。だから、火曜日の朝は大竹さんと裏でというか、顔合わせてます、はい。ちょうど入りの時間に」

大竹「いつも、武田砂鉄組というか、まあ、そのTシャツも然り」

林田「（笑）そうですね。Tシャツで来ちゃった、今日」

大竹「砂鉄さんもTシャツ野郎みたいな感じでね」

はるな「そうですよね。砂鉄さんといえばね」

林田「砂鉄派のボクとしては、やっぱり文化放送はTシャツでいいと聞いているので、はい」

大竹「2人ともそれほど若くはないと思うんだけどもね」

はるな「でもなんかウンチクありますよね、武田砂鉄さんって、Tシャツに。今日はこれのなんとか。これなんですの？」

林田「これは昨年、六本木ヒルズであったゴジラ展という、ゴジラのアート展みたいなので、それで買ったんです」

大竹「はるな、振るな！ お前」

スタジオ（笑）

大竹「酒井の方はなんでもない服だね」

酒井「Tシャツ着てますけどね。ファミマのTシャツです。いいんですよ、これが。もうコンビニなんですけどしっかりしてて」

大竹「いいったって、それは林田のよりは安いでしょ」

林田「これは結構いいですよ。1万円弱ぐらいしたと…」

大竹「え、そんなにするの！？」