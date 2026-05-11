リーグ・アン 25/26の第33節 モナコとリールの試合が、5月11日04:00にスタッド・ルイ・ドゥにて行われた。

モナコはフォラリン・バロガン（FW）、アレクサンドル・ゴロビン（MF）、マグネス・アクリウシェ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリールはマティアス・フェルナンデス（FW）、フェリックス・コレイア（FW）、ハウコンアルナル・ハラルドソン（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

46分、リールが選手交代を行う。アイウブ・ブアディ（MF）からナビル・ベンタレブ（MF）に交代した。

58分、モナコは同時に3人を交代。サイモン・アディングラ（FW）、アラジ・バンバ（MF）、アレクサンドル・ゴロビン（MF）に代わりワウト・ファース（DF）、ママドゥ・クリバリ（MF）、アンス・ファティ（FW）がピッチに入る。

61分、リールが選手交代を行う。ヌガル・ムカウ（MF）からイーサン・エムバペ（MF）に交代した。

71分、リールが選手交代を行う。フェリックス・コレイア（FW）からガエタン・ペラン（MF）に交代した。

その直後の72分、ついに均衡が崩れる。モナコの選手によるオウンゴールによりリールが先制する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。0-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、リールが0-1で勝利した。

なお、モナコは79分にママドゥ・クリバリ（MF）に、またリールは23分にアイウブ・ブアディ（MF）、54分にマティアス・フェルナンデス（FW）、75分にガエタン・ペラン（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-11 06:11:27 更新