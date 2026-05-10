ロサンゼルス・レイカーズ vs オクラホマシティ・サンダー

日付：2026年5月10日（日）

開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）

最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 108 - 131 オクラホマシティ・サンダー

NBAのロサンゼルス・レイカーズ対オクラホマシティ・サンダーがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。

第1クォーターはオクラホマシティ・サンダーがリードし25-31で終了する。

第2クォーターはロサンゼルス・レイカーズが逆転し59-57で終了する。

第3クォーターはオクラホマシティ・サンダーが逆転し79-90で終了する。

第4クォーターはオクラホマシティ・サンダーが試合を有利に運び108-131で終了する。

試合はオクラホマシティ・サンダーの勝利となった。

ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は38:42出場、21得点、4アシスト、5リバウンドとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-10 12:25:04 更新