5月7日、写真家の下村一喜氏がInstagramで、女優の宮沢りえの過去の秘蔵写真を公開した。激変したビジュアルが注目を集めているが、この写真には、いまの宮沢にはない“チャームポイント”が写っていて──。

下村氏は、《宮沢りえさん》とハッシュタグをつけ、自らが撮影した写真を投稿した。

「グレーのジャケットとパンツ、ネクタイという男装のいで立ちで、髪はリーゼント風にセットされていました。きりっとした眉毛が特徴的で、クールな雰囲気の一枚になっています」（スポーツ紙記者）

宮沢の“リーゼントヘア”に関して、Instagramのコメント欄では、

《どんどん進化してますね》

《中性的な魅力もこの眉毛もカッコいい》

など、称賛する声があがっている。

公開された写真では、宮沢の鼻の右横にほくろが確認できる。デビュー当初からあった宮沢のほくろだが、ある時期からなくなっていた。

「2018年11月の『週刊女性PRIME』で、宮沢さんの鼻の横のほくろがなくなったことが報じられたのです。同誌の取材に対し、当時の彼女の所属事務所は《ほくろを取ったことは把握していますが、それ以上お答えすることはありません》と回答し、切除したことを認めていました。同誌によれば、宮沢さんのほくろがなくなったのは、2018年春以降とされており、現在の宮沢さんに、このほくろはありません。そのため今回、下村氏が公開した写真は、それ以前に撮影されたものと思われます」（芸能担当記者）

宮沢は2018年に元「V6」の森田剛と再婚し、2021年には2人で個人事務所を立ち上げた。結婚から8年が経つが、近年の宮沢はたびたびビジュアルの変化が話題にあがっていた。

「肌ツヤを強調したやや濃いめのメイクになったり、顔周りがシャープになったりしたことが、たびたびSNSで指摘されていました。また、2026年4月、Instagramのストーリーズで53歳の誕生日を迎えた自撮り写真を公開した際には、黒い太眉のナチュラルメイク姿を見せ、好評でした。50代になり、年齢に応じた自然体な美しさを表現した“ナチュラル路線”に向かいつつあるようです」（同前）

現在、主演舞台『メアリー・スチュアート』公演中の宮沢。これから、女優としてさらに輝き続けることだろう。