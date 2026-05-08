序盤戦から見えた各球団の強み

パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネル「月曜日もパテレ行き」に7日、五十嵐亮太氏と中田翔氏が出演し、ここまでの戦いを踏まえた優勝チームを予想した。中田氏は、古巣の日本ハムを応援したいチームとしながらも、「良い戦い方をしている」と現在首位のオリックスを挙げた。

その理由について「特別チーム打率がいいわけでもなく、チーム防御率、本塁打もいいわけではない。でも20勝一番乗りということは、1点差ゲームだったり、ここで落としちゃダメだよという試合を確実に取れている。ホームでそういう戦いができている」と説明。接戦をものにする勝負強さを高く評価した。

一方、五十嵐氏は西武を優勝候補に挙げ、「打線のつながりがいいし、高橋（光成）とか平良（海馬）とか打てないよね」とコメントした。特に高橋光成投手については「テンポめちゃくちゃ速い。ピッチクロックやってるのかなって思った」と、6日の投球内容を高く評価した。

それに対して中田氏は「元々フォアボールなどでテンポ悪くなったりするケースもあったので、もしかしたら意識して投げているかも」と指摘。さらに、テンポの速い投手について「相手に合わせながら早く準備して……みたいなのがすごく嫌」と語った。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）