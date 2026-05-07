5月5日、歌手・工藤静香が自身のInstagramを更新。驚異の“極細ウエスト”を披露し、驚きの声があがっている。

投稿した動画に工藤は黒いVネックの肌着にレオタード姿で登場。「このところ運動してなかったので、しようと思います。皆さんも道連れです！」と宣言し、入浴前におこなった「ダラダラエクササイズ」、通称“ダラエク”のやり方を解説していた。

ホテルのベッドの上に膝立ちになり、手を上に伸ばして肩周りを動かしたり、寝転がってお尻をあげたりと、自己流のトレーニングを伝授した工藤。ボディラインのはっきり出る服を着ていたため、“極細”と言っていい腰回りや脚の細さに、コメント欄では衝撃を受ける声が続出した。

《本当に日本人離れしてて骨格から美しく、努力もしていて憧れます》

《久々ダラエク嬉しい〜欠かさずしてるしーちゃん、さすがのスタイル》

《スタイル良すぎます》

工藤は3月から、「工藤静香 PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2026」と銘打ち、全国7都市でツアーを開催中だ。ちょうど動画を投稿した翌日には、札幌の会場でコンサートがおこなわれた。動画からは、前乗りしたホテルでも運動を欠かさない“自己管理力”が垣間見える。

「工藤さんは、たびたび“ダラエク”と称し、自己流のトレーニング方法をInstagramにアップしています。ジムに通うのは苦手だそうで、『歯磨きしながらスクワット』『髪を乾かしながら腕を伸ばす』など、日常生活に取り入れられる運動を続けているようです。その甲斐あって、50代後半となった今も、工藤さんのスタイルは細いままです。

6月発売予定のアルバム『Dynamic』の告知では、丈の短いトップスで“へそ見え”ショットを公開していましたが、引き締まったウエストが絶賛されていました。自己流でもストイックに継続する姿に、あらためて支持が寄せられています」（芸能担当記者）

工藤といえば、たびたびタンクトップなどを着た、ボディラインがはっきりする姿をInstagramなどで披露してきたが、そのたびに「細すぎる」と衝撃が広がっていた。いかに“ダラダラ”と称しても、地道な努力が美ボディを支えているようだ。