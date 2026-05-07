NPBが公示を発表した

中日は7日の公示で、高橋宏斗投手を出場選手登録から抹消した。前日6日の阪神戦（バンテリンドーム）では8回2失点、15三振を奪う131球の力投も敗戦投手となっていた。直近2試合で256球を投げているだけに、ファンからも「怪我じゃないよね」などと心配する声が上がっていた。

高橋は同日の阪神戦で、力投が報われずに敗戦投手に。131球もの球数を費やしていた。その前の4月26日のヤクルト戦（同）では、7回無失点で今季初勝利を挙げていたが、この日は125球を投じていた。

まだ5月上旬ながら直近2試合で計256球もの投球数。この日、日本野球機構（NPB）から発表された公示では抹消となったメンバーのなかに「高橋宏斗」の名前があると、ファンも反応した。

SNS上には「あれ？」「抹消されてんだけど……」「なんだ？」「抹消されとるやん」と心配する声も相次いでいた。その一方で「リフレッシュですか」「投げすぎてたもんな」「休んでくれい」「仕方ないよな」と体調を気遣うコメントも多かった。（Full-Count編集部）